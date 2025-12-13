Casa de Vidro do "BBB 26" terá edição em Salvador - Reprodução / Globo

Publicado 13/12/2025 14:41

Rio - A terceira Casa de Vidro do "BBB 26" foi anunciada neste sábado (13), com Salvador confirmada como a cidade escolhida para representar a região Nordeste.



A estrutura transparente ficará no Shopping Bela Vista, no bairro Horto Bela Vista. No local, quatro candidatos permanecem confinados e disputam duas vagas no reality. A escolha cabe ao público, que define, por votação, o homem e a mulher mais votados para entrar no “BBB 26”.



Assim como acontece nas demais Casas de Vidro espalhadas pelo país, a proposta é apresentar os participantes ao público antes do início do jogo oficial. Cada casa reúne quatro pessoas, mas apenas duas seguem para o elenco principal do programa.



Antes de Salvador, a Globo anunciou São Caetano do Sul, em São Paulo, como sede da Casa de Vidro da região Sudeste. Na sequência, Brasília, no Distrito Federal, foi escolhida para representar o Centro-Oeste.



O “BBB 26” estreia no dia 12 de janeiro, e outras cidades que vão receber a Casa de Vidro ainda devem ser divulgadas.