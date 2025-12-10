Tadeu Schmidt brinca com ’lista’ de participantes do ’BBB 26’ - Reprodução/Instagram

Publicado 10/12/2025 19:15

Rio - Tadeu Schmidt se divertiu ao abordar as especulações do público em torno dos nomes que estarão no "BBB 26", da TV Globo. Nesta quarta-feira (10), o apresentador surgiu nas redes sociais da atração com uma lista misteriosa nas mãos. A temporada estreia no dia 12 de janeiro.

"Estou sabendo que vocês querem spoiler. Muita gente tentando adivinhar, fazendo lista dos participantes", disse ele.

O público terá a missão de escolher os dez participantes do grupo "Pipoca", formado por anônimos, por meio da dinâmica da casa de vidro. Além disso, o reality show terá os "Camarotes" e um terceiro grupo: o dos veteranos, composto por ex-BBBs que marcaram as últimas edições do programa.