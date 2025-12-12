Tadeu SchmidtReprodução / Instagram
A dinâmica repete o formato já conhecido pelos fãs: quatro participantes entram na estrutura transparente e disputam o voto popular. O homem mais votado e a mulher mais votada garantem vaga direta no elenco do programa.
Na quinta-feira (11), Schmidt também revelou o endereço da Casa de Vidro do Sudeste que será em São Paulo. A ativação do BBB Experience segue como peça complementar da temporada. O espaço, montado no ParkShopping São Caetano, traz uma recriação em escala real da casa principal do reality. O visitante encontra cerca de 15 ambientes clássicos, entre eles o Quarto Realeza do Líder e o Quarto Cordel (BBB 21), o Quarto Magia e o Confessionário (BBB 24), a cozinha do BBB 23, além de áreas icônicas como piscina, banheiro, despensa (BBB 25), o Quarto Branco do BBB 20, a sala e a academia.
O público também pode esperar a mistura tradicional do elenco: famosos do grupo Camarote, anônimos e ainda os veteranos, que retomam o jogo após passagens marcantes por edições anteriores.
