Tadeu Schmidt contou onde ficará uma das casas de vidro do ’BBB 26’ - Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt contou onde ficará uma das casas de vidro do ’BBB 26’Reprodução/Instagram

Publicado 11/12/2025 18:58

Rio - Tadeu Schmidt revelou na tarde desta quinta-feira (11) a primeira cidade que receberá a casa de vidro do "BBB 26" com os participantes que irão concorrer as vagas no grupo "Pipoca". Uma delas será instalada no estado de São Paulo, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

fotogaleria

A cidade representará o Sudeste, enquanto as outras quatro casas estarão distribuídas pelas demais regiões do Brasil. Em cada uma delas, quatro candidatos disputarão duas vagas para entrar na casa mais vigiada do país, onde o jogo começa no dia 12 de janeiro.

Essa dinâmica funcionará dentro de uma recriação inédita da casa principal do reality, no BBB Experience, uma ativação imersiva que acontece exclusivamente no ParkShopping São Caetano. O projeto recria, em escala real, a casa e os bastidores do programa, com cerca de 15 ambientes, reproduzidos nas dimensões originais e decorados no estilo de diferentes edições do reality, como o Quarto Realeza do Líder e o Quarto Cordel (BBB 21); o Quarto Magia e o Confessionário (BBB 24); a cozinha (BBB 23); a área da piscina, o banheiro e a despensa (BBB 25), além do Quarto Branco do 'BBB' 20, da sala e da academia.

O elenco da nova temporada do reality show também contará com os famosos do grupo "Camarote" e os veteranos, composto por ex-participantes que marcaram as últimas edições da atração.