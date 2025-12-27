Tadeu Schmidt deu spoiler sobre integrantes da nova temporada do ’BBB’ - Reprodução / X

Publicado 27/12/2025 15:07

Rio - Tadeu Schmidt respondeu as curiosidades dos internautas sobre a nova temporada do "BBB", que estreia em 12 de janeiro na TV Globo. Neste sábado (27), o apresentador comentou sobre um "casal de gostosos, que não seja complicado de shippar".

"Temos. Maravilhosos! Aliás, um casal, não. É um só que você quer? Só queria um? Está fácil", disse. Ele também desmentiu que o jogador Thiago Galhardo irá integrar o elenco do reality show. "Acho que não", afirmou o apresentador.

O elenco da nova temporada do reality show contará com os famosos do grupo "Camarote" e os veteranos, composto por ex-participantes que marcaram as últimas edições do programa. Os "pipocas", formado por anônimos, serão escolhidos por votação e estarão em casas de vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.