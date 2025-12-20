Primeira cena do anúncio do BBB 26 - Reprodução / X

Publicado 20/12/2025 08:30

Rio - A TV Globo exibiu nesta sexta-feira (19) a primeira chamada oficial do "Big Brother Brasil 26", e o anúncio já movimentou intensamente as redes sociais. No vídeo, o apresentador Tadeu Schmidt surge em um cenário de laboratório, interpretando um cientista que prepara a "fórmula" da nova edição do reality show, ao lado dos famosos dummies.

"Tudo e todos juntos em um único espaço, sob enorme pressão, até que… 'boom', explode", diz Tadeu logo no início da propaganda, dando o tom do que promete ser uma temporada intensa. Durante o anúncio, o apresentador revelou importantes spoilers sobre o formato do programa.

O elenco do BBB 26 será dividido em três grupos: Pipoca (anônimos), Veteranos (ex-participantes do reality) e Celebridades, grupo tradicionalmente conhecido como Camarote. Além disso, a nova edição contará com um novo formato do Sincerão, três Big Fones, e o maior prêmio da história do programa, segundo a emissora.





A recepção ao anúncio foi positiva. "Amei que vão fazer um novo Sincerão, camarotes realmente famosos, sem plantas, ex-BBBs… tudo para ser histórico", escreveu uma internauta. "Esse BBB 26 vai ser o 'cão'!", comemorou outro fã. Outro destaque é o papel central do público. Desta vez, os telespectadores terão ainda mais poder de decisão: os participantes do grupo Pipoca serão escolhidos pelo voto popular . Os candidatos ficarão confinados em cinco casas de vidro, instaladas em cada uma das regiões do Brasil. De cada casa, um homem e uma mulher serão eleitos pelo público para entrar na casa mais vigiada do país.A recepção ao anúncio foi positiva. "Amei que vão fazer um novo Sincerão, camarotes realmente famosos, sem plantas, ex-BBBs… tudo para ser histórico", escreveu uma internauta. "Esse BBB 26 vai ser o 'cão'!", comemorou outro fã.

