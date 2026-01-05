'BBB 26' será composto por pipocas, camarotes e veteranos - Reprodução/Gshow

'BBB 26' será composto por pipocas, camarotes e veteranos Reprodução/Gshow

Publicado 05/01/2026 15:07 | Atualizado 05/01/2026 15:09

Rio - Os candidatos do grupo Pipoca do "Big Brother Brasil 26" começam a ser apresentados ao público nesta sexta-feira (9). A seleção envolve 20 participantes que disputam 10 vagas na casa mais vigiada do país por meio das tradicionais Casas de Vidro, instaladas em cidades das cinco regiões do Brasil.

Os anúncios ocorrem ao longo da programação da TV Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt, diretamente dos Estúdios Globo. Repórteres locais acompanham a movimentação dos confinados em cada cidade onde as estruturas estão montadas. Ao final da dinâmica, o público escolhe quem garante a entrada definitiva no reality.

Já os participantes veteranos e integrantes do grupo Camarote serão revelados na segunda-feira (12), data da estreia oficial do "BBB 26".

Na TV Globo, o especial Seleção BBB mostra a rotina das Casas de Vidro e vai ao ar após a novela "Três Graças", nos dias 9 e 10 de janeiro, e depois do "Domingão com Huck", no domingo (11). Será nesse programa que o público conhece melhor os participantes e descobre os escolhidos: um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro entram oficialmente no jogo.