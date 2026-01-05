Tadeu Schmidt revelou detalhes da decoração da casa do ’BBB 26’ - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2026 20:53

Rio - Tadeu Schmidt adiantou um spoiler da decoração da casa do "BBB 26", que estreia dia 12 de janeiro na TV Globo. Nesta segunda-feira (5), o perfil oficial do reality mostrou o apresentador chegando na área externa e uma parede que faz referência a montanha de neve.

fotogaleria

"Eu já tô aqui! E vocês? Bora começar?!", disse o apresentador.

O público irá conhecer os integrantes do Camarote e os Veteranos, composto por ex-participantes do reality show, somente no dia da estreia do programa.