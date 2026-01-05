Tadeu Schmidt revelou detalhes da decoração da casa do ’BBB 26’Reprodução/Instagram

Rio - Tadeu Schmidt adiantou um spoiler da decoração da casa do "BBB 26", que estreia dia 12 de janeiro na TV Globo. Nesta segunda-feira (5), o perfil oficial do reality mostrou o apresentador chegando na área externa e uma parede que faz referência a montanha de neve.
Tadeu Schmidt é o apresentador do 'BBB' - Reprodução/TV Globo
Tadeu Schmidt revelou detalhes da decoração da casa do 'BBB 26' - Reprodução/Instagram
"Eu já tô aqui! E vocês? Bora começar?!", disse o apresentador. 
Mais cedo, a emissora revelou que os candidatos do grupo Pipoca, formado por anônimos, serão anunciados nesta sexta-feira (9). A seleção envolve 20 participantes que disputam 10 vagas na casa mais vigiada do país por meio das tradicionais Casas de Vidro, instaladas em cidades das cinco regiões do Brasil.
O público irá conhecer os integrantes do Camarote e os Veteranos, composto por ex-participantes do reality show, somente no dia da estreia do programa. 