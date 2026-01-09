Conheça os participantes da Casa de Vidro BBB 26 - Divulgação / Globo

Publicado 09/01/2026 15:03

Rio - O "Big Brother Brasil 26" deu a largada para a escolha dos novos participantes do grupo Pipoca. Nesta sexta-feira (9), a TV Globo começou a apresentar os perfis dos candidatos que disputam uma vaga no reality por meio das Casas de Vidro, espalhadas pelo país. Pela primeira vez, o público define quem entra no confinamento desde o início do jogo.



Cada uma dessas estruturas reúne quatro participantes, sendo dois homens e duas mulheres. Ao final da votação, apenas uma dupla, obrigatoriamente formada por um homem e uma mulher, garante entrada na casa mais vigiada do Brasil. Nesta edição, são 20 candidatos no total, e o público será responsável por escolher 10 Pipocas: cinco mulheres e cinco homens. As ativações estão distribuídas pelas cidades de São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Manaus (AM).

Conheça os participantes:

Casa de vidro da região Norte, em Manaus

Lívia, de 26 anos, nasceu em Parintins e mora em Manaus. Dançarina e influenciadora digital, ela ocupa atualmente o posto de Rainha do Boi Garantido. Já trabalhou como porta-estandarte, artesã, garçonete e até descascando tucumã. Criada em uma família humilde, destaca que o afeto sempre falou mais alto que a falta de bens materiais. Lívia se define como “controladora e mandona” e diz não tolerar injustiças. Sobre as provas de resistência, aposta alto: “Isso para mim seria moleza”.



Marciele, de 32 anos, é natural de Juruti (PA) e vive em Manaus há 16 anos. Influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso há quase uma década, ela cresceu em meio à floresta, em uma família ligada à agricultura. Durante a faculdade de Administração, contou com a ajuda de amigos para se manter. “Sou o improvável que deu certo”, resume. Marciele afirma ter perfil de liderança, não abre mão das próprias opiniões e acredita que “não vale mentir nem trapacear”.



Brigido, de 34 anos, nasceu e mora em Manaus. Engenheiro de Produção, assumiu a direção da escola particular fundada por sua família após dificuldades financeiras. Hoje, também atua como mentor de profissionais da área educacional. Ele se define como líder, teimoso e confiante na força do argumento. “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, afirma. No jogo, garante que não pretende manipular, mas convencer.



Ricardinho, de 27 anos, nasceu em Belém (PA) e vive em São Paulo. Formado em Educação Física, atua como atleta profissional de futebol freestyle e influenciador digital. Bicampeão mundial da modalidade, com títulos em 2017 e 2019, já passou por 22 países e teve reconhecimento do Guinness World Records. “Quero sempre vencer, tenho a competitividade na veia”, diz. Para ele, o reality representa uma chance de mudar de vida e evitar novas dificuldades financeiras.

Casa de vidro da região Nordeste, na Bahia

Maxiane, de 32 anos, nasceu em Nazaré da Mata e vive em Carpina, ambas em Pernambuco. Professora de História e influenciadora digital, foi criada em uma família humilde, mas descreve a infância como afetuosa e estável. Após concluir a graduação e uma pós-graduação, passou a lecionar no Ensino Médio da rede estadual. Diante do salário limitado, decidiu investir na produção de conteúdo digital em busca de melhores condições de vida. “Sou comunicativa, sou uma mulher de ação, enérgica, inteligente, habilidosa”, afirma. Nas redes, fala sobre beleza, moda, rotina saudável e maternidade. Para Maxiane, o BBB tem um objetivo claro: “Não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões. Se der errado, vou voltar para a sala de aula”.



Rafaella, de 29 anos, nasceu e mora em Maceió, Alagoas. Terapeuta ocupacional, atua com crianças no espectro autista, especialmente famílias sem acesso a tratamento. Já trabalhou como técnica de enfermagem e instrumentadora cirúrgica e está em fase final da graduação em Medicina Veterinária. Produz conteúdo digital durante os deslocamentos diários, mostrando a rotina dentro de ônibus, refeições simples e momentos cotidianos. “Eu sou do povão”, define. Impulsiva e intensa, diz que aprendeu a valorizar a vida e vê o reality como chance concreta de transformação. No jogo, avisa que não foge de embates e se posiciona sem receio.



Leandro, de 42 anos, é natural de Salvador e mora em Itapuã, na capital baiana. Produtor cultural e arte-educador, foi criado pela avó e enfrentou uma infância marcada por dificuldades financeiras. Trabalhou desde cedo para ajudar em casa e viveu um período em situação de rua. Formou-se em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, tornando-se o primeiro diplomado da família. Apesar da formação, define-se hoje como um “artista frustrado”, por não conseguir viver da música como imaginava. “Tenho um grito preso na garganta”, desabafa. Com o BBB, quer garantir melhores oportunidades para a filha de 11 anos e acredita que sua leitura de jogo pode levá-lo longe.



Marcelo, de 31 anos, é médico e mora em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Iniciou a faculdade de Psicologia aos 17 anos, mas optou por estudar Medicina na Bolívia. Para se manter, vendeu trufas, cortou cabelos, trabalhou como modelo e fez diferentes bicos. De volta ao Brasil, atua no sistema público de saúde em sua cidade natal. “Tenho que ralar no batente para dar conta de tudo”, afirma, ao falar sobre o papel de apoio emocional e financeiro à família. Ambicioso e competitivo, diz gostar de aparecer e não tolera quem tenta apagar seu brilho. “Eu tenho carisma, tenho espontaneidade e falo tudo o que vem na cara”, reforça.

Casa de vidro da região Centro-Oeste, no Distrito Federal

Chaiany, de 25 anos, nasceu em Brasília, mas mora atualmente em São João da Aliança, em Goiás. Criada na roça, passou a adolescência sem acesso à internet e à tecnologia, experiência que avalia de forma positiva, apesar das dificuldades. Começou a trabalhar aos 10 anos e, aos 15, tornou-se mãe. Hoje, está desempregada e busca estabilidade. Diz ser determinada, divertida e impaciente, além de explosiva e emotiva. “Eu estou na pior situação, mas fazendo o bem ao outro. Acho que isso esgota minha energia”, afirma. Para ela, o reality representa uma virada decisiva: “Meu futuro já foi perdido e eu tenho agora essa oportunidade. Vou dar a minha vida por ela”. Chaiany mira o prêmio em dinheiro e também os bens oferecidos ao longo da competição.



Jordana, de 29 anos, nasceu em Paraíso do Tocantins e foi criada em Goiânia. Após a separação dos pais, mudou-se para Brasília ainda adolescente, onde passou a viver com a avó materna. Advogada, modelo e influenciadora digital, cresceu sem luxos, mas também sem grandes privações. Trabalhou em diferentes áreas antes de consolidar a atuação atual. Define-se como empática, carismática e argumentativa. Vaidosa, diz gostar de estar sempre bem-arrumada. O BBB representa um sonho compartilhado com a mãe. “Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade”, declara. Jordana afirma que entra para viver intensamente a experiência e descarta envolvimentos amorosos no jogo.



Paulo Augusto, de 21 anos, é natural de Inhumas, em Goiás, e vive em Anápolis. Estudante de Medicina Veterinária, atua como pecuarista e influenciador digital. Cresceu acompanhando o pai na lida do campo e desenvolveu forte vínculo com os animais. Diz-se verdadeiro, observador e direto, além de competitivo. “Sou aquele tipo de pessoa que vive tudo de verdade, sem medo de ser quem é”, afirma. Fã do programa desde a infância, garante que não aceita perder: “Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”. Paulo acredita que o público vai se identificar com seu jeito simples e goiano.



Ricardo, de 35 anos, nasceu em Niquelândia, Goiás, e mora atualmente em Goiânia. Modelo e pai de dois filhos, valoriza a família e a relação próxima com os pais, casados há quatro décadas. Foi atleta profissional de basquete antes de migrar para a moda, área em que encontrou maior retorno financeiro. Divide o tempo entre o Brasil e a China, onde trabalha como modelo, e também se apresenta como dançarino ao lado de um DJ em casas noturnas. Tranquilo, mas firme nas posições, admite ser romântico. “Ninguém sabe o que eu passei para estar aqui. O sol tem que brilhar para mim também”, diz. Para ele, o BBB surge como a chance de mudar de vida e garantir segurança à família.

Casa de vidro da região Sudeste, em São Paulo

Gabriela, de 21 anos, nasceu e mora na capital paulista. Estudante de Psicologia, atua como auxiliar de terapeuta em uma clínica voltada ao atendimento de crianças com transtorno do espectro autista. Nos fins de semana, complementa a renda ao vender doces feitos pela mãe. “Eu mantenho a minha casa inteira”, afirma. Gabriela conta que viveu uma infância difícil e precisou amadurecer cedo. Tem medo da escassez financeira e sonha em abrir o próprio consultório. No reality, garante que não pretende se moldar às expectativas alheias. “Por que eu tenho que me diminuir para caber dentro do outro?”, questiona. Seu objetivo é conquistar o prêmio para dar conforto à mãe e à irmã, que tem autismo.



Milena, de 26 anos, é natural de Itambacuri, em Minas Gerais, e mora atualmente em Teófilo Otoni. Começou a trabalhar ainda criança como empregada doméstica e babá. Aos 22 anos, abriu uma empresa de recreação infantil, responsável hoje por complementar a renda da família. Também cursa Terapia Ocupacional. Leal e parceira, admite se incomodar quando não agrada e prefere mostrar que é melhor tê-la como aliada. “Sou a sensação da minha cidade. Eu sou do povo”, declara. Milena vê o BBB como uma chance de mudar de vida, ajudar a família e sair da pobreza. Competitiva, diz não lidar bem com a derrota e afirma que vai se priorizar no jogo.



Breno, de 33 anos, nasceu em Contagem, Minas Gerais, e vive atualmente em Florianópolis, Santa Catarina. Formado em Biologia, com mestrado em Biotecnologia, sonhou com a carreira de atleta profissional de vôlei, interrompida após uma lesão no ombro. Depois disso, trabalhou em diversas áreas até decidir recomeçar a vida no Sul do país. Hoje concilia a carreira científica com trabalhos como modelo e promoter. Para ele, o BBB representa mais do que o prêmio. “Desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo”, afirma. Seguro e confiante, diz ter consciência de seus atributos pessoais.



Marcel, de 35 anos, nasceu e vive em Catanduva, no interior de São Paulo. Advogado, começou a trabalhar aos 14 anos para ajudar em casa. Formou-se com o apoio financeiro de um amigo do pai e hoje atua em ações trabalhistas. Recentemente, voltou a morar com a família para cuidar do pai, após a morte da mãe. Define-se como bem-humorado, empático e sociável. “Não sou barraqueiro, mas não gosto de ser mandado”, resume. Persistente e orgulhoso, diz que raramente admite erros. Quer vencer o BBB como forma de retribuir tudo o que o pai fez por ele. “Não fico em cima do muro, me posiciono e falo alto”, afirma.

Casa de vidro da região Sul, no Rio Grande do Sul

Elisa, de 28 anos, nasceu em Canoas (RS) e viveu por um período em Goiânia (GO). Recentemente, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde mora com a irmã. Modelo e empreendedora, tem formação técnica em Processos Gerenciais e comanda uma marca de roupas fitness. Diz não se importar com críticas e afirma que não faz nada para agradar os outros. “Estou vivendo a melhor fase da minha vida”, resume. Leal e expansiva, conta que faz amizades com facilidade. No BBB, busca independência financeira e novas oportunidades profissionais. Competitiva, garante que entra para ganhar e acredita que o público ainda não viu ninguém como ela no programa.



Samira, de 25 anos, é natural de Butiá (RS), cresceu em Gravataí e mora atualmente em Imbituba (SC). Estudante de Direito, foi bolsista durante a vida escolar e diz que sempre precisou provar que merecia ocupar seus espaços. Já estagiou na vara de família do fórum e sonha em ter o próprio escritório, mas hoje trabalha como atendente em hostel e bar. Conhecida pelo estilo marcante, rejeita o rótulo de patricinha. “Hoje meu maior medo é entrar no aplicativo do banco”, afirma. Comunicativa e intensa, acredita que seu jeito autêntico pode conquistar o público. “É tudo ou nada”, diz, ao falar sobre a necessidade de vencer para pagar dívidas e ajudar a família.



Matheus, de 25 anos, nasceu e vive em Porto Alegre (RS). Bancário, tentou seguir carreira como jogador de futebol e chegou a competir profissionalmente no Brasil e em Portugal, mas abandonou o sonho após lesões. Atualmente, complementa a renda como professor de boxe e motorista de aplicativo. Diz que o rap influenciou sua formação pessoal, embora também goste de pagode. Enxerga o BBB como chance de se expressar sem filtros e aposta na aptidão física para se destacar nas provas. Ambicioso, afirma que o prêmio representa uma virada definitiva. “Chora a mãe deles, mas não chora a minha”, dispara.



Pedro Henrique, de 22 anos, nasceu em Colombo (PR) e mora em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, aguarda o nascimento da primeira filha, previsto para o primeiro semestre do ano. “Sonho em construir família, ser o pai e mãe que não tive”, afirma. Ambicioso e confiante no poder de persuasão, diz que reage quando se sente prejudicado, mesmo que isso gere conflitos. Para o jogo, aposta em provas de resistência e já passou cerca de 14 horas dentro de um carro como forma de preparo. Quer ser lembrado pelo público. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, questiona.

Entenda a dinâmica



Para ajudar o público a conhecer melhor os concorrentes, além dos sinais ao vivo no Globoplay, a Globo exibe o "Seleção BBB", programa especial que detalha o perfil dos participantes. A atração vai ao ar sexta-feira (9) e sábado (10), após a novela "Três Graças", e no domingo (11), antes do "Fantástico", quando serão revelados os Pipocas escolhidos pelo público.



A votação é feita exclusivamente no gshow, mediante cadastro, e é ilimitada, permitindo que o espectador vote quantas vezes quiser em seus favoritos.



O resultado final das votações será anunciado no domingo (11). Já os participantes dos grupos Camarote, formados por personalidades públicas, e Veteranos, compostos por ex-BBBs, serão divulgados na segunda-feira (12), data de estreia do "BBB 26".