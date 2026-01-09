Publicidade
'BBB 26': veja como está a decoração da casa
Reality estreia na próxima segunda-feira (12)
Rio - A poucos dias da estreia da 26ª temporada do reality show "Big Brother Brasil", a TV Globo divulgou as primeiras imagens da casa mais vigiada. Nesta quinta-feira (8), a decoração, um dos itens mais aguardados pelos internautas, foi revelada. O "BBB 26" chega às telinhas nesta segunda-feira (12).
Neste ano, a casa tem como principal característica a dualidade entre sonhos e devaneios. A decoração representa a riqueza, a beleza, a eternidade, a possibilidade de voar, de viver um grande amor, a fama, as aventuras e viagens.
A sala é decorada com cifrões gigantes, cofres, moedas, cédulas, barras de ouro e tudo o que envolve o sonho de ser milionário. O banheiro simboliza o sonho da beleza, inspirado em ambientes de autocuidado. É predominantemente rosa, com metais dourados.
Os três quartos representam sonhos distintos. O quarto da eternidade traz azul profundo nas paredes e cabeceiras, além de ampulhetas, símbolo do infinito e relógios. O quarto do sonho de voar apresenta paredes com nuvens num céu alaranjado, tecidos esvoaçantes e figuras humanas flutuando. No andar de cima, o terceiro quarto traz o sonho do grande amor, com paleta rosa, corações nas paredes e no piso, cupidos e um cantinho de aconchego.
As cozinhas mostram a diferença entre fartura e escassez. O lado VIP é colorido, com imagens de frutas, legumes e splashes nas paredes. A Xepa carrega exatamente a mesma arte, porém em preto e branco. Uma inovação desta edição é a mesa única em formato de boomerang que une os dois grupos – VIP e Xepa.
No andar de cima, o corredor superior, que leva ao quarto do líder, remete ao sonho de ser famoso: rebatedores dourados com luzes de flash piscando, silhuetas de fotógrafos e público, câmeras em tripé e tapete vermelho simulam a chegada de uma celebridade ao local.
Na academia, o espaço exibe objetos autênticos e homenagens a atletas consagrados, como uma sala de troféus e relíquias esportivas. Além disso, mantém os equipamentos de ginástica multifuncionais e o painel tático.
A área externa é uma verdadeira viagem ao redor do mundo, com paisagens surreais que misturam deserto, geleira, praia e espaço sideral. Há elementos lúdicos como um sol em formato de laranja, barquinhos de papel, astronauta surfista, zebra puxando trem, mãos de monstros e transições oníricas entre ambientes. A varanda remete a um quiosque de praia e a piscina tem clima de acampamento no deserto.
Nesta edição, serão três Big Fones: um dentro da casa, dourado; e dois na área externa, incorporados às paisagens e transições visuais de onde estão instalados.
