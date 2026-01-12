Tadeu Schmidt é o apresentador do 'BBB 26' - Globo / Fábio Rocha

Publicado 12/01/2026 05:00

Rio - Está quase na hora de dar aquela espiadinha. O "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, estreia nesta segunda-feira (12), logo após a novela "Três Graças", com a promessa de ser uma das edições mais interativas da história do reality. Sob o comando de Tadeu Schmidt, o programa aposta no retorno de ex-participantes, amplia o poder de decisão do público e propõe uma dinâmica inédita que começa antes mesmo da entrada oficial dos confinados.



Antes da estreia, o "BBB 26" já movimentou o país com a instalação de casas de vidro em cinco cidades, uma em cada região: Manaus (AM), Salvador (BA), Brasília (DF), São Caetano do Sul (SP) e Porto Alegre (RS). Em cada uma delas, quatro candidatos ficaram confinados e se apresentaram ao público.



Através de votação, os espectadores escolheram um homem e uma mulher de cada região para integrar o grupo Pipoca. Ao todo, dez participantes, sendo cinco homens e cinco mulheres, garantiram vaga na casa mais vigiada do Brasil. Os nomes foram anunciados no especial "Seleção BBB", exibido neste domingo (11), antes do "Fantástico".



Além da escolha inicial do elenco, o público terá ainda mais poder ao longo da temporada. Pela primeira vez na história do reality, será possível substituir participantes que já estiverem na casa. Essa mudança acontecerá a partir de um espaço extra de confinamento, chamado de "Laboratório".



Nesse ambiente, um grupo de pessoas vive isolado, sem regalias, enfrentando desafios e situações adversas. A missão é conquistar a simpatia do público, que poderá decidir quem entra no jogo e até quem assume o lugar de um brother ou sister já confinado.



O "BBB 26" também estreia um formato inédito de elenco, dividido em três grupos: Pipocas (anônimos), Camarotes (famosos) e Veteranos. Estes últimos são ex-BBBs que marcaram edições anteriores e retornam ao jogo para uma nova experiência. Os primeiros nomes do grupo Camarote começam a ser revelados nesta segunda, ao longo da programação da TV Globo, durante o intervalo da novela "Coração Acelerado", exibida na faixa das 19h.



À frente do programa pela quinta temporada, Tadeu Schmidt comenta a expectativa em torno da volta dos veteranos. "Quando a gente anunciou que teríamos os veteranos, a reação do público foi tão positiva que fiquei mais animado do que eu já estava. E quando eu vejo o nome das pessoas que vão entrar, eu falo: 'meu Deus do céu'. É a melhor expectativa que eu já tive para um BBB, sem dúvida nenhuma".



O apresentador destaca ainda que a vivência dentro da casa será diferente para quem retorna. "A gente já conhece essas pessoas, sabe o quão incríveis elas são. Os veteranos já marcaram o programa e quem volta para a casa são pessoas de quem o público lembra. Mas vão viver tudo de outra forma, porque é impossível ser do mesmo jeito", completa.



Entre as dinâmicas clássicas que ganham novos contornos está o Big Fone. Nesta edição, serão três aparelhos: um dourado, dentro da casa, e dois na área externa. Caberá ao público decidir qual deles tocará e qual será a consequência para quem atender. O valor do prêmio do reality ainda não foi divulgado. Na edição anterior, o montante aumentava a cada semana e chegou a R$ 2,720 milhões, um dos maiores da história da atração.



A casa dos sonhos



A casa do "BBB 26" chega totalmente remodelada e inspirada em sonhos e desejos humanos, como riqueza, fama, amor, aventura e vitória. Cada ambiente traduz um desses temas de forma simbólica. A sala representa o sonho de se tornar milionário, enquanto o confessionário tem a porta em formato de cofre. O banheiro simboliza o sonho da beleza, e o espaço de camarim mantém conexão com o universo da ostentação.



Os quartos seguem a mesma proposta temática. O Quarto da Eternidade aposta em tons de azul, ampulhetas, relógios e símbolos do infinito. O Quarto do Sonho de Voar apresenta paredes com nuvens em um céu alaranjado e figuras humanas flutuando. Já o Quarto do Grande Amor investe em tons de rosa, corações e cupidos espalhados pelo ambiente.



As cozinhas reforçam o contraste entre fartura e escassez. O VIP surge colorido, com imagens de frutas e legumes, enquanto a Xepa exibe a mesma arte em preto e branco. Uma das inovações da edição é a mesa única em formato de boomerang, que conecta VIP e Xepa no mesmo espaço.



No andar superior, o corredor que leva ao quarto do líder remete ao sonho da fama. A academia simboliza o sonho de ser campeão. Já a área externa traduz o espírito da aventura, com cenários que misturam deserto, geleira, praia e espaço sideral.



#RedeBBB e multiplataformas



Além da exibição na TV Globo, o "BBB 26" reforça a presença em diferentes plataformas. No Globoplay, o reality conta com transmissão ao vivo 24 horas, resumos diários e o tradicional "Bate-Papo BBB", comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, logo após as eliminações. A plataforma também exibe o "Click BBB", com quatro resumos diários às 7h, 11h, 15h e 19h.



No Multishow, o "Mesacast BBB" volta ao ar a partir desta segunda-feira, das 19h30 às 20h30. O programa promove um debate ao vivo sobre os principais acontecimentos do reality, com análises do jogo e repercussão nas redes sociais. A atração conta com a apresentação de Aline Patriarca, Vinícius Nascimento, Ed Gama e da jornalista Fernanda Catania, a Foquinha, em esquema de revezamento ao longo da semana, além da participação de convidados especiais.



Já o "Big Show", comandado por Ana Clara e Ed Gama, estreia a segunda temporada no dia 19, reunindo humor, games, memes e bastidores do reality. Os quadros de humor seguem garantidos com Rafael Portugal e Rodrigo Sant’Anna, que comentam os acontecimentos da casa e as repercussões na web.