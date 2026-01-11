Foram escolhidos Pipocas nas Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do BrasilReprodução / TV Globo
Veja quem foram os escolhidos por região:
Região Norte
• Marciele – 54,55% dos votos
• Brigido – 53,62% dos votos
Centro-Oeste
• Jordana – 57,58% dos votos
• Paulo Augusto – 53,75% dos votos
Nordeste
• Maxiane – 60,15% dos votos
• Marcelo – 68,23% dos votos
Sul
• Samira – 58,77% dos votos
• Pedro – 65,32% dos votos
Sudeste
• Milena – 59,30% dos votos
• Marcel – 50,52% dos votos
A dinâmica inédita dividiu opiniões nas redes sociais. No X, antigo Twitter, alguns usuários não pouparam críticas ao resultado. “Resultado desgraçado, vocês merecem a pior edição do BBB de toda a eternidade”, escreveu um internauta. “Já não gostei! Pode começar a nova casa e trocar os participantes”, comentou outro. “Só eu que não gostei de nenhum? kkk”, ironizou uma terceira pessoa.
Apesar da eliminação inicial, a trajetória dos menos votados ainda não chegou ao fim. Eles passam a integrar o "Laboratório BBB", uma espécie de banco de reservas do programa. Caso algum participante não agrade ao público ao longo da temporada, poderá ser substituído por um dos pipocas do laboratório, também por meio de votação popular.
A novidade promete manter o jogo em constante movimento e ampliar ainda mais a participação do público ao longo da edição.
