Foram escolhidos Pipocas nas Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do BrasilReprodução / TV Globo

Publicado 11/01/2026 21:52

Rio - Após dois dias de confinamento nas Casas de Vidro espalhadas pelo país, o público finalmente decidiu quem serão os novos pipocas a entrar na casa mais vigiada do Brasil, neste domingo (11). Pela primeira vez na história do reality, os telespectadores tiveram poder direto de escolha sobre os participantes que garantiram vaga no Big Brother Brasil.