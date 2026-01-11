Gabriela, Milena, Breno e Marcel na Casa de Vidro da Região Sudeste - Reprodução / X

Publicado 11/01/2026 13:44 | Atualizado 11/01/2026 14:36

Rio - A tensão atingiu o limite na Casa de Vidro da Região Sudeste na tarde deste domingo (11). Abalado, Marcel cogitou interromper o sonho de entrar no BBB 26, afirmando que não estava suportando a pressão do confinamento e da torcida do lado de fora, mas a ameaça fez com que Tadeu Schmidt fizesse uma intervenção direta pela televisão para conversar com o participante.

Antes mesmo da intervenção do apresentador, a família de Marcel apareceu do lado de fora dizendo que agora não é mais só por ele, mas sim por respeito por todos que estão torcendo por ele e que votaram nele. "Agora aguenta! Agora não tem como voltar para trás", finalizou uma moça da família dele.

Tadeu também chamou a atenção de Marcel para o peso da oportunidade que ele tem em mãos. Ele enfatizou que a Casa de Vidro é, por si só, o primeiro grande teste de resistência do reality e que desistir agora seria abrir mão de uma chance cobiçada por milhões de brasileiros.

Inicialmente, Tadeu pergunta se Marcel desistiu ou não. Após a negativa do participante, o apresentador chamou a atenção de todos.

"Segue o jogo. Mas vocês sabem que o processo seletivo é muito sério, vocês deixaram para trás milhares de candidatos, então a gente não pode ficar nessa brincadeira de 'agora eu quero, agora eu não quero, agora eu quero, agora eu não quero'. Segue o jogo. Continua", disse Tadeu ainda chamando Breno para caso ele quisesse se manifestar, já que é adversário de Marcel.

"Eu acho que nesse momento você não pode ter dúvida do que você quer, quem você é e onde você quer estar. Eu não abro mão do meu sonho, eu cheguei aqui com muita luta. A decisão dele, é dele, mas, a mim, nenhuma dúvida. Eu quero entrar na casa, eu quero voto, eu quero chegar lá porque é um sonho que eu não abro mão. Eu não dependo da torcida para saber o que eu quero e o que eu não quero. O meu sonho é entrar na casa e eu espero entrar na casa, vota aí, Brasil! Sem dúvida alguma", respondeu Breno demonstrando muita convicção.

Após o contato com Tadeu, Marcel ficou em silêncio por alguns minutos e foi acolhido pelos outros candidatos da estrutura. O clima no local segue tenso, já que a decisão do público sobre quem entra oficialmente na casa será anunciada amanhã, na grande estreia do programa.

Nas redes sociais, o nome de Marcel disparou nos tópicos mais comentados, com internautas questionando se ele terá fôlego para o confinamento principal caso seja o escolhido, alguns permaneceram na torcida para que ele entre na casa, outros acham que ele não deve mais entrar.

