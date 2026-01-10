Imagens das primeiras discussões da temporada 26 do BBBReprodução / X
Na Região Norte, o clima foi de celebração e exaltação cultural. Livia, Marciele, Brigido e Ricardinho foram recebidos com entusiasmo no shopping, com destaque para Livia e Marciele, que dançaram juntas toadas do Festival de Parintins, o qual elas participam. A experiência foi coroada com a visita surpresa do Boi Caprichoso, que levou o folclore amazônico para dentro do confinamento.
O clima esquentou de vez na Região Centro-Oeste, em Goiânia, onde o primeiro embate sério da edição aconteceu. Após um elogio de Chaiany ao banner da torcida de Jordana, as participantes da Casa de Vidro trocaram farpas logo cedo, com Chaiany avisando que, se a advogada procurasse confusão, iria encontrar. "Faz o teu sem me atacar. A gente não precisa criar uma rivalidade feminina aqui dentro por causa de voto", disse Jordana, e CHaiany respondeu: "É você que está procurando confusão... Vai achar. Eu não vim aqui para fazer amizade com quem quer me derrubar". No plano da descontração, Paulo Augusto e Ricardo apostaram no carisma e em promessas de ousadia caso cheguem ao programa.
Por fim, a Região Sul, em Porto Alegre, encerrou o primeiro dia com revelações bombásticas e disputa de ego. Samira surpreendeu ao revelar que já viveu um affair com o surfista Gabriel Medina, enquanto Matheus e Pedro se desentenderam após tirarem a camisa para o público, com trocas de acusações sobre arrogância e falta de autenticidade. "Tem que ser autêntico, cara. Não adianta querer fazer o que o público pede só para aparecer", disse Matheus provocando Pedro. "Só você pode tirar a camiseta agora? Você é muito arrogante, acha que é o dono da casa", Pedro respondeu a provocação.
Morto com a treta rolando na Casa de Vidro do Centro Oeste, Dourado já pode inventar alguma coisa para colocar as duas na casa kkkk #BBB26 pic.twitter.com/YmkTcCt2R2— Rola ou Enrola (@nemRolaOuEnrola) January 10, 2026
