Imagens das primeiras discussões da temporada 26 do BBBReprodução / X

Publicado 10/01/2026 13:38

Rio - A contagem regressiva para o Big Brother Brasil 26 (BBB) começou oficialmente nesta sexta-feira (9). Espalhadas estrategicamente pelas cinco regiões do país, as Casas de Vidro foram palco de euforia, revelações picantes e os primeiros desentendimentos da temporada. Ao longo do dia, Tadeu Schmidt revelou os 20 candidatos que disputam as 10 vagas do grupo Pipoca no reality, e o público agora tem a missão de escolher um homem e uma mulher de cada estrutura para entrar na casa mais vigiada do país na próxima segunda-feira, dia 12.

Na Região Norte, o clima foi de celebração e exaltação cultural. Livia, Marciele, Brigido e Ricardinho foram recebidos com entusiasmo no shopping, com destaque para Livia e Marciele, que dançaram juntas toadas do Festival de Parintins, o qual elas participam. A experiência foi coroada com a visita surpresa do Boi Caprichoso, que levou o folclore amazônico para dentro do confinamento.

Já na Região Nordeste, em Salvador, a energia ficou por conta de Maxiane, Rafaella, Leandro e Marcelo. Enquanto Marcelo declarou estar solteiríssimo e pronto para o entretenimento, as cancerianas Maxiane e Rafaella criaram uma conexão imediata, embora tenham alertado que o signo as torna vingativas.



O clima esquentou de vez na Região Centro-Oeste, em Goiânia, onde o primeiro embate sério da edição aconteceu. Após um elogio de Chaiany ao banner da torcida de Jordana, as participantes da Casa de Vidro trocaram farpas logo cedo, com Chaiany avisando que, se a advogada procurasse confusão, iria encontrar. "Faz o teu sem me atacar. A gente não precisa criar uma rivalidade feminina aqui dentro por causa de voto", disse Jordana, e CHaiany respondeu: "É você que está procurando confusão... Vai achar. Eu não vim aqui para fazer amizade com quem quer me derrubar". No plano da descontração, Paulo Augusto e Ricardo apostaram no carisma e em promessas de ousadia caso cheguem ao programa.

Na Região Sudeste, em São Caetano do Sul, o quarteto formado por Gabriela, Milena, Breno e Marcel recebeu as visitas ilustres de Eliezer e da atual campeã Renata pelo lado de fora da casa. No entanto, a harmonia foi interrompida por uma troca de ofensas entre Gabriela e Milena, que se chamaram de "chata" e "barulhenta" diante dos visitantes. "Ela não conversa, ela só grita! O público quer ver gente real, não quer ver quem tenta ganhar no grito", opinou Gabriela sobre a colega de confinamento, Milena, que logo reagiu: "Você tem que olhar para o seu umbigo antes de falar de mim! Garota chata, não aguenta a energia dos outros".



Por fim, a Região Sul, em Porto Alegre, encerrou o primeiro dia com revelações bombásticas e disputa de ego. Samira surpreendeu ao revelar que já viveu um affair com o surfista Gabriel Medina, enquanto Matheus e Pedro se desentenderam após tirarem a camisa para o público, com trocas de acusações sobre arrogância e falta de autenticidade. "Tem que ser autêntico, cara. Não adianta querer fazer o que o público pede só para aparecer", disse Matheus provocando Pedro. "Só você pode tirar a camiseta agora? Você é muito arrogante, acha que é o dono da casa", Pedro respondeu a provocação.

O BBB 26, que estreia na próxima segunda-feira (12), promete ser histórico com a divisão entre Pipoca, Camarote e o inédito grupo Veteranos, trazendo de volta rostos icônicos de edições passadas.

Assista à primeira treta na casa de vidro da Região Centro-Oeste: