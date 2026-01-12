Solange Couto foi confirmada no elenco do ’BBB 26’ - Reprodução de Vídeo/TV Globo

Publicado 12/01/2026 19:57 | Atualizado 12/01/2026 20:11

Rio - Solange Couto, de 69 anos, é a primeira integrante do grupo Camarote anunciada nesta segunda-feira (12) no "BBB 26". A artista carioca ficou conhecida nacionalmente ao viver Dona Jura na novela "O Clone" (2001), da TV Globo, com o bordão "Não é brinquedo, não".

A artista teve seu primeiro contato com o meio artístico ao se tornar uma das dançarinas de Oswaldo Sargentelli e, em 1981, veio a estreia na TV, descoberta pelo autor e diretor Walter Avancini. "A intenção, desde os 6 anos, era ser como a Yoná Magalhães", diz ela, revelando sua musa inspiradora.

Filha de funcionários públicos, a atriz conta que teve uma criação bastante rígida e que seu pai prezava, sobretudo, pela pontualidade. "Eu sou uma das pessoas mais chatas com horário. Meu pai ensinou que é 9h, não 9h03. Avião se espera no aeroporto, café da manhã é café da manhã. Sou uma pessoa muito metódica. Tudo meu é muito regulamentado dentro de horários, organizado".

Anos mais tarde, foram os mesmos princípios da infância no subúrbio carioca que nortearam a maternidade da atriz, mãe de três filhos: Márcio Felipe, de 51 anos, Morena Mariah, de 35, e Benjamin, 17. "Sempre ensinei que não pode baixar, tem que levantar ainda que dentro esteja doendo muito. Mesmo com medo, para vencer lá na frente", conta Solange.



O lado materno da atriz ainda carrega outra peculiaridade quando o assunto é treta. "Eu vou pra dentro, se for para defender filho, se for para defender por injustiça... Por mim mesma, não brigo. Pelos outros, arrumo confusão". A artista não se define como uma pessoa competitiva, mas alerta: "Só não pode me desafiar. Não fala: ‘Não vai conseguir, duvido’. Só não aposta, que vou te provar que vou ganhar, sim".

Seu último trabalho na televisão foi na novela "Garota do Momento" (2024), da TV Globo, na qual viveu Carmem, avó da protagonista Beatriz (Duda Santos).

• Tem 45 anos de carreira na televisão e já atuou em mais de 20 novelas.

• Foi casada com o cantor Sidney Magal de 1974 a 1980, mas o relacionamento era mantido em segredo.

• Interpretou a Cuca na adaptação de 2007 do "Sítio do Pica-Pau Amarelo", para a TV Globo, e cita o trabalho como um dos momentos mais especiais de sua carreira profissional.

• Em 2025, os Estúdios Globo homenagearam a atriz rebatizando a praça de alimentação com o nome de sua personagem em "O Clone", Dona Jura.

• Participou da "Dança dos Famosos", em 2016, e da terceira temporada do "The Masked Singer Brasil", fantasiada como a Capivara.