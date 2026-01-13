Integrantes não escolhidos terão nova chance no Quarto BrancoReprodução/TV Globo
Quarto Branco e nova chance para integrantes da Casa de Vidro agitam estreia do 'BBB 26'
Tadeu Schmidt também revelou que campeão da temporada levará maior prêmio da história
Rio - A estreia do "BBB 26" apresentou ao público várias novidades na noite desta segunda-feira (12). Tadeu Schmidt anunciou que neste ano o (a) ganhador (a) levará o maior prêmio da história do reality show: R$ 5,4 milhões. O valor é o dobro do conquistado pela bailarina Renata Saldanha na última temporada.
Outra grande surpresa foi a volta do temido Quarto Branco. Os integrantes que não conseguiram a vaga na Casa de Vidro terão outra oportunidade de entrar na casa mais vigiada do país. "Quem quiser ir embora, só precisa apertar o botão e sair... Os dois últimos que permanecerem no Quarto Branco ganham vaga no 'BBB 26'", contou o apresentador.
Em comunicado, a TV Globo informou que a dinâmica não se trata do laboratório, que irá trocar um participante considerado planta por alguém da Casa de Vidro. Essa ação vai acontecer futuramente no programa.
Durante a estreia foram revelados que Henri Castelli, Edilson Capetinha e Aline Campos formam o grupo Camarote ao lado de Solange Couto e Juliano Floss, anunciados nos intervalos da novela "Coração Acelerado". Já Ana Paula Renault, Alberto Cowboy, Babu Santana, Jonas Sulzbach, Sarah Andrade e Sol Vega regressaram ao programa no grupo dos veteranos.
