Aline, Edilson, Henri, Juliano e Solange integram o grupo dos CamarotesDivulgação/Globo

Publicado 12/01/2026 22:28 | Atualizado 12/01/2026 23:48

Conheça os Camarotes:



Solange Couto - A atriz tem 69 anos, nasceu no Rio de Janeiro e ficou nacionalmente conhecida por interpretar Dona Jura na novela "O Clone" (2001), personagem marcada pelo bordão "Não é brinquedo, não". Seu trabalho mais recente na televisão foi em "Garota do Momento" (2024).



Juliano Floss - Natural de Chapecó, em Santa Catarina, Juliano Floss tem 21 anos e ganhou projeção nas redes sociais durante a pandemia, após vídeos de dança que viralizaram no Tiktok. O influenciador soma milhões de seguidores e mantém relacionamento com a cantora Marina Sena. Ele também participou do "Dança dos Famosos 2024".

Edilson Capetinha - O ex-jogador de futebol de 55 anos já vestiu as camisas de times como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco e Benfica, de Portugal. O baiano de Salvador, participou do "Dança dos Famosos" em 2013 e foi comentarista em programas esportivos.

Aline Campos - Natural do Rio de Janeiro, Aline Campos é atriz e empresária. Aos 38 anos já foi dançarina do "Domingão do Faustão" e atuou em produções como "Vai que Cola" e "Os Farofeiros".

Henri Castelli - O ator de 47 anos é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. Na TV Globo, ele já esteve em novelas como "Cobras & Lagartos" (2006), "Caras & Bocas" (2010), "Flor do Caribe" (2013), "I Love Paraisópolis" (2015) e "Sol Nascente" (2016)

Conheça os Veteranos:

Babu Santana - O ator é carioca e tem 46 anos. Participou como Camarote do "BBB 20", a primeira edição que recebeu o grupo no reality show. Em sua longeva trajetória na casa, foi recordista de paredões e de semanas na Xepa.

Sol Vega - Nasceu na capital de São Paulo e participou da 4ª edição do BBB. A atriz e empresária de 47 anos teve sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil marcada pela interpretação da música "We Are The World", de Michael Jackson e Lionel Richie, popularmente conhecida em sua voz como "Iarnuou".

Jonas Sulzbach - Nascido em Lajeado, Rio Grande do Sul, Jonas Sulzbach foi o terceiro colocado do "BBB 12". Eliminado no último paredão daquela edição, o empresário de 39 anos é conhecido pelo estilo de vida fitness que compartilha nas redes sociais.

Sarah Andrade - Natural de Brasília, Distrito Federal, Sarah Andrade tem 34 anos e participou do "BBB 21". A influenciadora é lembrada por integrar o "G3", formado por seu fiel companheiro Gil do Vigor e a paraibana Juliette, foi eliminada no 9º paredão da temporada.

Alberto Cowboy - Participante da 7ª temporada do "BBB", o empresário Alberto Cowboy tem 49 anos e é natural de Manhuaçu, Minas Gerais. Ficou conhecido pela rivalidade com o vencedor da edição, Diego Alemão.

Ana Paula Renault - Mineira de Belo Horizonte, Ana Paula Renault tem 44 anos. A jornalista participou da 16ª edição do "Big Brother Brasil" e ficou conhecida pelo bordão "Olha ela!" ao voltar imune de um paredão falso.