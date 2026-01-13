Jonas Sulzbach - Globo

Jonas SulzbachGlobo

Publicado 13/01/2026 15:46

Rio - Jonas Sulzbach voltou ao centro das conversas nas redes sociais após entrar no "BBB 26". Veterano do "BBB 12", o empresário, hoje com 49 anos, passou a despertar curiosidade entre o público por um apelido antigo que voltou a circular com força: "22".



No X (antigo Twitter), internautas questionaram a origem do número associado ao ex-BBB. "O 22 é por causa de política?", perguntou um usuário. A resposta veio de forma direta por outro perfil: "22 centímetros”. A explicação remete a um episódio ocorrido após sua participação no reality, em 2012.