No X (antigo Twitter), internautas questionaram a origem do número associado ao ex-BBB. "O 22 é por causa de política?", perguntou um usuário. A resposta veio de forma direta por outro perfil: "22 centímetros”. A explicação remete a um episódio ocorrido após sua participação no reality, em 2012.
À época, Jonas teve um vídeo íntimo compartilhado sem autorização, no qual aparece se masturbando e mede o órgão genital, que teria 22 centímetros.
Em 2020, quando sua então namorada, Mari Gonzalez, participou do "BBB", Jonas comentou o incômodo com o assunto. “Incomoda a mim, incomoda a ela. Mas mesmo antes desse vídeo as pessoas sempre comentam, o pessoal não esquece. Já faz 8 anos que eu saí do programa e o pessoal sempre vem com essa: ‘Jonas 22’”, afirmou em entrevista ao UOL.
Na mesma conversa, ele reforçou o desconforto com a associação constante. “As pessoas nunca esquecem. Na primeira oportunidade que surge, falam isso. Não posso botar uma foto de sunga que vão falar isso. Tem que aceitar. Vacilei naquela época. É uma coisa que a gente não gosta. Se pudesse não ter isso, com certeza a gente gostaria”, completou.
