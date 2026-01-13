Gabi Martins em sua rede social falando sobre a sua participação no BBB20 - Reprodução / Instagram

Publicado 13/01/2026 09:37

Rio - A estreia do "BBB 26", da TV Globo, despertou um sentimento de nostalgia e reflexão na cantora Gabi Martins. Nesta segunda-feira (12), ela usou suas redes sociais para relembrar sua passagem pela vigésima edição do reality show. Aos 29 anos, a loira confessou que sente um certo peso ao rever suas atitudes de seis anos atrás, quando entrou na casa com apenas 23 anos.