Gabi Martins em sua rede social falando sobre a sua participação no BBB20Reprodução / Instagram
"Às vezes me culpo por ter sido tão ingênua e despreparada. Desculpem por isso", escreveu em uma publicação feita no Instagram Stories. "Peço desculpa por ter ido sem saber me posicionar", desabafou a artista. Gabi reconheceu que, na época, sua postura foi mais de "menina" do que de jogadora, o que a fez ser rotulada como "planta" por parte do público. "Eu fui para brincar e não para jogar", pontuou.
Apesar da autocrítica, a mineira celebrou os frutos colhidos com a sua participação. Mesmo sem estratégias agressivas, ela conquistou o carinho de uma legião de fãs, saltando de 1 milhão para 4,6 milhões de seguidores logo após sua saída. Hoje ela tem em torno de 14 milhões de seguidores. "Eu sou muito grata por todos vocês que me acompanham desde o Big Brother", disse.
