Gabi Martins em sua rede social falando sobre a sua participação no BBB20Reprodução / Instagram

Rio - A estreia do "BBB 26", da TV Globo, despertou um sentimento de nostalgia e reflexão na cantora Gabi Martins. Nesta segunda-feira (12), ela usou suas redes sociais para relembrar sua passagem pela vigésima edição do reality show. Aos 29 anos, a loira confessou que sente um certo peso ao rever suas atitudes de seis anos atrás, quando entrou na casa com apenas 23 anos.
"Às vezes me culpo por ter sido tão ingênua e despreparada. Desculpem por isso", escreveu em uma publicação feita no Instagram Stories. "Peço desculpa por ter ido sem saber me posicionar", desabafou a artista. Gabi reconheceu que, na época, sua postura foi mais de "menina" do que de jogadora, o que a fez ser rotulada como "planta" por parte do público. "Eu fui para brincar e não para jogar", pontuou.

Apesar da autocrítica, a mineira celebrou os frutos colhidos com a sua participação. Mesmo sem estratégias agressivas, ela conquistou o carinho de uma legião de fãs, saltando de 1 milhão para 4,6 milhões de seguidores logo após sua saída. Hoje ela tem em torno de 14 milhões de seguidores. "Eu sou muito grata por todos vocês que me acompanham desde o Big Brother", disse.