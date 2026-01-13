Alberto Cowboy é um dos veteranos do BBB 26 - Reprodução / TV Globo

Publicado 13/01/2026 07:36 | Atualizado 13/01/2026 07:40

Rio – Alberto Cowboy, um dos veteranos do BBB 26, relembrou sua participação na 7ª edição do reality aos brothers e sisters na madrugada desta terça-feira (13). Ele comentou sobre a rivalidade com Diego Alemão, que viria a ser o campeão, e Íris Stefanelli. Ambos viveram um romance dentro do programa e foram ao paredão juntos.

Alberto Cowboy super orgulhoso do jogador que foi. Separou o Casal no BBB7, se tornou o maior vilão de historia.



Pra quem nao lembra, Alemao ficava com Fani mas gostava Isis, um trisal que conquistou o Brasil! haha



Ta aprendendo Brigido? #BBB26 pic.twitter.com/29Ao1dQ4jq — Suh (@suhtuita) January 13, 2026

"Eu separei um casal. Eu coloquei os dois no paredão. Aí, falaram: 'Você tem inveja do casal', mas velho, eu estou jogando. Os dois estavam votando em mim, aí eu fui: 'Vou dar o contragolpe aqui', e fui mal interpretado pelo público", explicou Alberto.

O brother de 49 anos também relembrou que terminou o BBB 7 no sexto lugar. "Fiquei 71 dias aqui dentro. Mas foi legal, sou muito lembrado. Sou considerado um dos maiores vilões da história do programa", disse. Na época, ele acabou eliminado com 80% dos votos, contra a participante Analy.