Publicado 13/01/2026 13:40

Rio - Reunir famosos no BBB 26 é a receita perfeita para desenterrar mágoas que o público nem sabia que existiam. Nesta terça-feira (13), após Aline Campos dar um emoji de cobra para Ana Paula Renault no Queridômetro, ela chamou a sister para conversar. O motivo foi uma ofensa dita pela jornalista há uma década, que deixou cicatrizes na bailarina.

A polêmica aconteceu em 2016, quando Ana Paula analisava os looks do Prêmio Multishow para um quadro no canal. Na ocasião, ela detonou o visual de Aline: "Ela foi 'vibe' executiva de filme pornô. (...) Estava bom para fazer outra coisa", disse a mineira na época.



Dez anos depois, Aline não hesitou em confrontar a veterana na sala do reality. "Você olhou para mim e falou: 'Essa daí se veste parecendo uma acompanhante de luxo'. Isso me ofendeu muito porque eu vivi preconceito a vida inteira por trabalhar com dança", desabafou Aline.



Surpreendendo quem esperava um embate agressivo, Ana Paula reconheceu o erro e se desculpou imediatamente. "Que absurdo! Isso é muito machista, péssimo. Uma coisa é falar do seu look... eu tenho o direito de achar feio, cafona. Só que eu não posso, realmente, te rotular. Isso está muito errado", admitiu a jornalista.



Ana Paula ainda tentou explicar que sua visão sobre a liberdade feminina mudou ao longo dos anos: "Hoje em dia, eu sou a favor da mulher, se ela quiser andar de topless, é isso. Eu só não acho tudo bonito, mas apoio quem usa", concluiu.



Assista ao vídeo com o comentário de Ana Paula Renault em 2016:

Assista ao momento de reconciliação no BBB 26: