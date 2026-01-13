Aline Campos e Ana Paula RenaultReprodução / X
A polêmica aconteceu em 2016, quando Ana Paula analisava os looks do Prêmio Multishow para um quadro no canal. Na ocasião, ela detonou o visual de Aline: "Ela foi 'vibe' executiva de filme pornô. (...) Estava bom para fazer outra coisa", disse a mineira na época.
Dez anos depois, Aline não hesitou em confrontar a veterana na sala do reality. "Você olhou para mim e falou: 'Essa daí se veste parecendo uma acompanhante de luxo'. Isso me ofendeu muito porque eu vivi preconceito a vida inteira por trabalhar com dança", desabafou Aline.
Surpreendendo quem esperava um embate agressivo, Ana Paula reconheceu o erro e se desculpou imediatamente. "Que absurdo! Isso é muito machista, péssimo. Uma coisa é falar do seu look... eu tenho o direito de achar feio, cafona. Só que eu não posso, realmente, te rotular. Isso está muito errado", admitiu a jornalista.
Ana Paula ainda tentou explicar que sua visão sobre a liberdade feminina mudou ao longo dos anos: "Hoje em dia, eu sou a favor da mulher, se ela quiser andar de topless, é isso. Eu só não acho tudo bonito, mas apoio quem usa", concluiu.
Aline, por sua vez, pareceu aliviada ao tirar o peso das costas, mas o "emoji de cobra" no Queridômetro serviu como um lembrete de que, no Big Brother, o passado nunca fica totalmente para trás. Agora, resta saber se esse pedido de desculpas será o suficiente para transformar as rivais em aliadas de jogo ou se a ferida aberta por dez anos ainda vai influenciar os votos da casa.
