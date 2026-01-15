Alberto Cowboy comemora após ser o último a deixar a prova do líderReprodução / TV Globo

Rio – Alberto Cowboy foi o último participante a deixar a prova do líder de resistência do "BBB 26", no início da madrugada desta quinta-feira (15), após mais de 26 horas de disputa.
Jonas, seu último concorrente, desistiu alegando dor nas costas. "Eu vou descer aqui. Essa prova aqui é tua. Eu não vou conseguir chegar de manhã", afirmou, ao sair da plataforma.
Antes do fim da prova, houve um atrito entre os brothers restantes. Jonas criticou o comportamento de Alberto, que estava dançando. "Você está colocando uma pilha errada, nada ver. Não estou fazendo para aparecer não, estou fazendo para me manter vivo", Cowboy retrucou.
"Só acho incrível como você mudou", afirmou o ex-"BBB 12". "Eu mudei porque o jogo mudou", disse Alberto, que seguiu falando sobre porque ele sofre mais riscos participando novamente do reality.
"Eu fui o vilão da minha edição ['BBB 7']. Eu vim para cá para mostrar uma pessoa jogando que é interpretada de uma maneira diferente pelo público. Se você não concorda, você tem todo o direito de não concordar. Eu só falei com você o que eu acho, e achei que por conhecer mais o Big Brother você poderia compartilhar ou entender melhor o que eu estou falando", disse.
Então, Cowboy se explicou mais uma vez. "Eu já te falei que eu estou dançando, me agitando, porque se não eu durmo."