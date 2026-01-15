Alberto Cowboy comemora após ser o último a deixar a prova do líderReprodução / TV Globo
'BBB 26': Alberto Cowboy é o último a deixar a prova do líder
Veterano ficou mais de 26 horas na disputa
Henri Castelli não seguirá no 'BBB 26' por motivo de saúde
Ator teve duas crises convulsivas nesta quarta-feira (14)
Henri Castelli sofre nova convulsão ao voltar para casa do 'BBB 26'
Ator caiu enquanto conversava com brothers na área externa
'BBB 26': Marcelo sugere aliança do grupo Pipoca: 'Nos proteger'
Brother reforçou a importância deles se juntarem na primeira semana
Internautas recordam racismo sofrido por Sol no 'BBB 4'
Público relembra ataques sofridos pela participante e aponta dívida histórica
'BBB 26': Henri Castelli tem crise de convulsão durante a prova do líder
Ator foi levado a um hospital para realização de exames
