Publicado 15/01/2026 07:10

Rio - Fim de jogo para Henri Castelli! O ator não seguirá no "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, depois de ter duas crises convulsivas no reality. A informação foi dada por Tadeu Schmidt, na noite desta quarta-feira (14), durante o programa ao vivo. O apresentador ainda atualizou o estado de saúde do artista de 47 anos.

"Hoje pela manhã, durante a Prova do Líder, o Henri se sentiu mal. Ele teve uma crise convulsiva. Ele foi atendido ali mesmo, no Provódromo, pela equipe médica. De lá, foi levado para o hospital. O Henri passou por todos os exames indicados numa situação como essa. Nenhum exame apontou qualquer problema. E ele voltou ao programa. Só que, logo na chegada de volta à casa, o Henri teve uma nova crise convulsiva. Ele foi levado pela segunda vez ao hospital. E, como ele teve esse segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação", afirmou Tadeu.

"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", reforçou o apresentador.



Tadeu explicou, por fim, que os participantes fazem um check-up médico antes de entrar no reality. "Todo mundo que vai entrar no BBB passa por uma longa bateria de exames e, durante a temporada, a gente tem uma UTI móvel a postos 24 horas por dia, pra atender qualquer necessidade dos participantes. Fica aqui um grande abraço pro Henri e bora seguir em frente".

Nas redes sociais, Henri se manifestou em um vídeo publicado pelo perfil da TV Globo, que informava sobre a saída dele do reality. "Gratidão por tanto carinho".

