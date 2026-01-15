Elisa acionou botão e desistiu do Quarto Branco Reprodução de Vídeo

Rio - Elisa foi a segunda competidora do Quarto Branco a desistir da disputa pelas duas vagas no "BBB 26". A modelo chorou no momento em que comunicou a decisão na tarde desta quinta-feira (15) e apertou o botão vermelho após mais de 65 horas no cômodo.
"Família, amo vocês, me perdoa. Eu dei o meu melhor, mas está doendo muito", admitiu. "Vou estar na torcida por vocês, tá? Arrasem, foi incrível. Obrigada por tudo e pela amizade de vocês", disse aos colegas antes de sair. 
Mais cedo, a modelo relatou o desconforto e afirmou não saber se conseguiria resistir por mais tempo. "Estou pensando. Tô com muita dor e estou vendo até onde aguento". 
Seguem na disputa Gabriela, da Região Sudeste; Livia, da Região Norte; Rafaella e Leandro, da Região Nordeste; Matheus, da Região Sul; e Chaiany e Ricardo, da Região Centro-Oeste. A primeira desistência foi de Ricardinho, que deixou a competição na terça-feira (13).