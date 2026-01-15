Elisa acionou botão e desistiu do Quarto Branco Reprodução de Vídeo
Elisa aperta o botão e desiste do Quarto Branco #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/ky2UedyiLN— Big Brother Brasil (@bbb) January 15, 2026
'BBB 26': Jonas revela se faz uso anabolizantes para ter corpo sarado
Atleta faz musculação desde os 14 anos
Vídeo! Rival de Alberto Cowboy no 'BBB 7', Diego Alemão fala em revanche: 'Estou pronto'
Ex-participante e campeão do reality mandou recado à direção do programa
Anitta é a atração da primeira festa do 'BBB 26'
Poderosa cantará os maiores sucesso na casa nesta sexta-feira (16)
BBB 26: Edilson detona jogador da Seleção de 2014: 'Ruim'
Ex-jogador disse que não concordou com a escalação do atleta
BBB 26: Aos prantos, brother revela que já traiu a mulher
'Aceitou um negócio que eu nunca aceitaria', disparou Pedro
