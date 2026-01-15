Jonas SulzbachReprodução / Instagram
Atleta e maratonista, Jonas contou que começou na musculação aos 14 anos, incentivado pelo pai, que é educador físico. Para ele, o maior desafio não está em conquistar o corpo, mas em sustentar o padrão ao longo do tempo. “A coisa mais difícil não é ter o shape, é manter”, afirmou.
O participante também comentou sobre as desconfianças frequentes que enfrenta. “Até hoje o pessoal acha que eu tomo bomba. Ninguém sabe, mas é treino, cara”, disse. Segundo Jonas, as comparações ignoram diferenças naturais entre as pessoas. “Enchem [o saco], porque não é todo mundo que é igual, cada um tem uma genética, um biotipo. Tem gente que, pode tomar o que for, não vai ficar assim.”
Ele ainda explicou que características físicas variam bastante e nem sempre respondem da mesma forma aos estímulos. “Tem gente que tem abdômen mais chapado, mais quadrado… Às vezes a pessoa vê, faz de tudo, e não consegue, fala: ‘Não é possível, toma bomba’. Mas é possível.”
Ex-participante do BBB 12, Jonas reforçou que a alimentação tem papel central no resultado. “Alimentação muda tudo, ser focado. Para chegar num shape, é mais alimentação que treino”, concluiu.
