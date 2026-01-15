Rio - Edilson Capetinha lembrou uma conversa com o técnico Felipão sobre a goleada da Alemanha contra o Brasil, 7 x 1, na Copa do Mundo de 2014, em conversa com outros participantes do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, nesta quarta-feira (14). O ex-jogador disse que não concordou com a escalação de Bernard na partida e criticou o atleta: "é ruim".
"Eu falei: 'Mano, eu não botava'. Eu botava mais um volante e deixava o Hulk e o Fred na frente e jogava por uma bola contra a Alemanha. Falei: "Você vai colocar o Bernard?". Ele (Felipão) falou: "Mas na Copa do Mundo de 2002 eu te coloquei". Eu falei: "Mas porr*, mas eu não sou o Bernard, caralh*. O Bernard é ruim", disparou Edilson.
Veja:
