Henri Castelli se manifestou após saída do ’BBB 26’Reprodução/Instagram
Henri Castelli se manifesta após sair do 'BBB 26': 'Gratidão'
Ator sofreu duas convulsões e deixou reality por motivo de saúde
Rio - Henri Castelli se manifestou após sofrer duas convulsões e ser retirado do "BBB 26". O ator deixou um comentário em vídeo publicado na página oficial do programa, nesta quinta-feira (15), em que Tadeu Schmidt explica a situação do ex-participante.
"Gratidão por todo o carinho", escreveu o artista.
Henri teve uma crise durante a Prova do Líder e foi encaminhado ao hospital para realização de exames. Ao retornar para a casa, ele sofreu outra convulsão enquanto conversa com os brothers na área externa. Tadeu Schmidt comunicou durante o programa ao vivo que o ator não fazia mais parte do reality show.
"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no 'BBB'. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", anunciou o apresentador.
