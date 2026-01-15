Henri Castelli se manifestou após saída do ’BBB 26’Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Henri Castelli se manifestou após sofrer duas convulsões e ser retirado do "BBB 26". O ator deixou um comentário em vídeo publicado na página oficial do programa, nesta quinta-feira (15), em que Tadeu Schmidt explica a situação do ex-participante. 
fotogaleria
Henri sofreu duas convulsões durante rápida passagem no reality - Reprodução de Vídeo/ X
Henri Castelli agradeceu carinho da equipe do reality show - Reprodução/Instagram
Henri Castelli se manifestou após saída do 'BBB 26' - Reprodução/Instagram
"Gratidão por todo o carinho", escreveu o artista. 
Henri teve uma crise durante a Prova do Líder e foi encaminhado ao hospital para realização de exames. Ao retornar para a casa, ele sofreu outra convulsão enquanto conversa com os brothers na área externa. Tadeu Schmidt comunicou durante o programa ao vivo que o ator não fazia mais parte do reality show. 
"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no 'BBB'. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", anunciou o apresentador.