Publicado 16/01/2026 07:30

Rio - O primeiro Big Fone do "BBB 26", da TV Globo, tocou na noite desta quinta-feira (16), e Marcelo atendeu a ligação. Com isso, o brother ficou imune e precisou indicar alguém o Paredão. Ele escolheu Aline Campos. A atriz e dançarina teve direito a um contragolpe e optou por colocar Ana Paula na berlinda.

Marcelo justificou que não teve proximidade com Aline ao indicá-la ao Paredão. "Ela me chamou hoje pra conversar. Perguntou alguns motivos, alguns olhares meus. Eu sou bem expressivo com meus amigos. Não devo satisfação pra quem tô conhecendo agora. A gente ainda tá se conhecendo. A gente não teve uma aproximação. Eu sei que são só 4 dias, mas a gente não percebe um movimento de jogo [dela]", disse.

Na hora do contragolpe, Aline escolheu Ana Paula pelo mesmo motivo. "A gente teve uma conversa agora pouco e ela deixou claro que a gente não tem conexão, mesmo eu tentando. Ela fez questão de mostrar que não quer ter abertura comigo. Nesse tipo de convivência fica difícil. Ou eu ou ela aqui dentro talvez fique mais tranquila a casa".

Após ser indicada, Ana se emocionou ao receber elogios de outros brothers. "Você é maravilhosa, forte, empoderada", disse Marcelo. Jordana reforçou que a loira é uma pessoa maravilhosa. "Não faço questão de mostrar isso pra todo mundo. E pra mim nem é bom. Eu não gosto de todo mundo mesmo não... Se querem me pintar de bruxa, de falsa, pinta, gente. Pinta, faz cartaz e suspende bandeira, que ta tudo certo. A gente não tem como controlar a cabeça dos outros", falou a jornalista.

Conversa momentos antes

Mintutos antes do Big Fone tocar, Aline conversava com Ana sobre o jeito que se sentia tratada por ela. "Você não ouve o que eu falo. Quando eu entro na conversa para falar, eu sinto que você me trata como se eu não estivesse ali. Eu sinto, sim, essa ignorada sua... Você não me olha nem no olho quando eu estou no grupo", desabafou a atriz. A jornalista se explicou: "Geralmente, eu interajo com as pessoas que sinto uma conexão rápida e direta, mas não desgosto de você. Não tenho absolutamente nada contra você. Nem a favor".

Dinâmica da semana

Na sexta (16), o líder deverá colocar cinco pessoas na 'Na Mira'. Já no sábado (17), vai rolar a primeira Prova do Anjo. O participante que vencer poderá imunizar uma pessoa e ainda participará de uma outra dinâmica, onde poderá comprar mais uma imunidade. O primeiro paredão desta edição será formado no domingo (18). Anjo imuniza uma ou duas pessoas. O líder indicará um brother, que se unirá aos dois participantes indicados devido à ligação do Big Fone. O quarto emparedado será o competidor mais votado pela casa. Na 'Prova Bate e Volta', três pessoas jogam e uma se salva. Eliminação acontece na terça (20).