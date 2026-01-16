Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo / TV Globo

Tadeu SchmidtReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/01/2026 07:48

Rio - Depois da saída de Henri Castelli do "BBB 26" por motivo de saúde, Tadeu Schmidt informou, na noite desta quinta-feira (15), que a vaga do ator no reality será substituída por um jogador do Quarto Branco. Sendo assim, as últimas três pessoas que permanecerem na temida dinâmica entrarão na casa mais vigiada do Brasil, e disputarão o prêmio de mais de R$ 5 milhões.

"Com a saída do Henri Castelli, muita gente perguntou: vai ter substituição? Pois aqui vai a resposta: vai! Em vez de duas vagas pro Quarto Branco, agora serão três vagas. Repetindo: os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no 'BBB 26'. Os nove participantes que não foram escolhidos pelo público nas Casas de Vidro ganharam uma segunda chance de entrar no programa através do Quarto Branco. Os três últimos a deixar o temido cômodo ganham uma vaga no BBB 26", disse o apresentador.

Rafaella, Livia, Chaiany, Leandro, Ricardo, Matheus e Gabriela são os candidatos que seguem resistindo ao Quarto Branco. Ricardinho e Elisa desistiram da dinâmica, que começou na última segunda-feira (12), e segue rolando.

Convulsões

Henri deixou o programa devido a orientações médicas. Ele teve uma crise convulsiva durante a Prova do Líder e foi encaminhado ao hospital para realização de exames. Ao retornar para a casa, ele sofreu outra convulsão enquanto conversa com os brothers na área externa. No programa ao vivo, Tadeu Schmidt comunicou que o ator não fazia mais parte do reality show.

"O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, o Henri não vai continuar no 'BBB'. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que, evidentemente, a saúde é sempre mais importante que qualquer competição, além de ser uma preocupação nossa", disse.