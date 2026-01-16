Elisa Klein e Giovanna Lancellotti no MescastReprodução / Instagram
"Eu senti um cheiro horrível, olhei para o lado e tinha cocô ali. Foi o Matheus, ele assumiu", disparou ela, explicando que o colega teria se "lambuzado" ao se limpar com pouco papel higiênico.
A situação piorou quando Ricardo Chahini acabou encostando no local sem querer. "Estava com o macacão todo sujo atrás porque encostou na parede. Ele ficou cagado com o cocô do outro", relatou.
Para Elisa, o episódio das fezes foi apenas a ponta do iceberg de uma experiência que ela definiu como 'insuportável'. Sem banho há três dias, alimentação restrita a biscoito de água e sal e enfrentando um frio intenso, ela começou a sentir os efeitos no corpo. Além disso, eles só puderam escovar os dentes há dois dias.
"Comecei a ter crise de enxaqueca, formigamento nas mãos e no rosto. A luz muito branca, a música... Tudo ali vira gatilho", confessou. Elisa explicou que apertou o botão por questões de saúde e que, após sair, precisou de atendimento médico imediato. "Saí outra pessoa. Agora valorizo muito mais um banho quente e minha família. É muito pior do que eu imaginava", concluiu.
Ver essa foto no Instagram