Elisa Klein e Giovanna Lancellotti no MescastReprodução / Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Elisa Klein participou do "Mesacast BBB", desta quinta-feira (15), e falou sobre a experiência de ficar confinada no temido Quarto Branco do "BBB 26", da TV Globo, por cerca de 67 horas. A ex-sister ainda revelou quem esfregou fezes na parede do banheiro do local: Matheus Moreira.
fotogaleria
Elisa Klein, Giovanna Lancellotti, Aline Patriarca e Ed Gama no Mesacast - Reprodução / Instagram
Elisa Klein - Reprodução / Instagram
Elisa Klein antes de apertar o botão para sinalizar sua desistência do Quarto Branco - Reprodução / Instagram
Integrantes do Quarto Branco - Reprodução / Instagram
Elisa Klein e Giovanna Lancellotti no Mesacast - Reprodução / Instagram

"Eu senti um cheiro horrível, olhei para o lado e tinha cocô ali. Foi o Matheus, ele assumiu", disparou ela, explicando que o colega teria se "lambuzado" ao se limpar com pouco papel higiênico. 

A situação piorou quando Ricardo Chahini acabou encostando no local sem querer. "Estava com o macacão todo sujo atrás porque encostou na parede. Ele ficou cagado com o cocô do outro", relatou. 

Para Elisa, o episódio das fezes foi apenas a ponta do iceberg de uma experiência que ela definiu como 'insuportável'. Sem banho há três dias, alimentação restrita a biscoito de água e sal e enfrentando um frio intenso, ela começou a sentir os efeitos no corpo. Além disso, eles só puderam escovar os dentes há dois dias.

"Comecei a ter crise de enxaqueca, formigamento nas mãos e no rosto. A luz muito branca, a música... Tudo ali vira gatilho", confessou. Elisa explicou que apertou o botão por questões de saúde e que, após sair, precisou de atendimento médico imediato. "Saí outra pessoa. Agora valorizo muito mais um banho quente e minha família. É muito pior do que eu imaginava", concluiu.
Assista:
 
 
 
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por multishow (@multishow)