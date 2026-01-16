Rayne Luiza é mulher do Pedro, participante do 'BBB 26' - Reprodução / Instagram

Rayne Luiza é mulher do Pedro, participante do 'BBB 26'Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2026 08:47 | Atualizado 16/01/2026 09:02

Rio – A mulher do participante do "BBB 26" Pedro Henrique Espindola, Rayne Luiza, grávida de sete meses, se manifestou nas redes sociais na noite desta quinta-feira (15), afirmando que está vivendo um "momento delicado". O brother contou mais de seis vezes aos concorrentes no reality que traiu sua parceira, comportamento que gerou críticas do público.

"Estou vivendo um momento delicado, de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e respeito. Falarei no momento certo”, escreveu Rayne.

Veja detalhes do caso

Pedro, de 22 anos, já expôs que traiu sua mulher para participantes como Juliano Floss, Brigido, Aline Campos, Paulo Augusto, Sarah Andrade, Jonas e Marciele.

Na conversa com Brigido, o participante deu a sua versão da história. "Eu já traí minha esposa, tive um ato libidinoso com outra mulher. E ela aceitou isso por causa da nossa família. Minha esposa chegou no limite. Ela aceitou um negócio que eu nunca aceitaria por causa da família. Se eu pensar que ela está conversando com outro homem, pra mim acabou. Eu prefiro perder os seis milhões do que perder minha família."

Em uma das vezes que comentou sobre esta situação, Pedro recebeu uma chamada de atenção da camarote Aline Campos. "Não precisa ficar repetindo isso, já foi", ponderou a sister.

Equipe de Pedro se posiciona

A equipe que administra as redes sociais do Pedro se manifestou sobre as falas polêmicas do brother em postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (15). O comunicado destaca que o episódio ocorreu "no início do relacionamento" e houve perdão da Rayza.

"Pedro é jovem e está vivendo uma experiência intensa, de alta pressão emocional. A ansiedade e a imaturidade estão sendo, sim, seus maiores inimigos, não como justificativa, mas como parte do processo de aprendizado", ressalta a nota.

Ainda conforme o texto, o que mais fica evidente é que Pedro "não usa máscaras". "Ele não tenta esconder seus erros, defeitos ou falhas. Ele se mostra como é, inclusive quando isso o coloca em posição vulnerável."