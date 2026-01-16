Rayne Luiza é mulher do Pedro, participante do 'BBB 26'Reprodução / Instagram
Mulher de Pedro, do 'BBB 26', se pronuncia após marido confessar traição: 'Grande exposição'
Grávida de sete meses, Rayne Luiza postou mensagem nas redes sociais falando que está vivendo um 'momento delicado'
