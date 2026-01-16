Gui Napolitano e Flay - Reprodução / Instagram

Rio - Os ex-participantes do "BBB 20" Flay e Gui Napolitano reataram a amizade neste início de 2026. Após um ano afastados, o influenciador viajou para Natal (RN) para visitar a cantora em sua residência, selando a reconciliação. Ela publicou registros dos dois juntos nas redes sociais, nesta quinta-feira (15).

"Após um ano afastados, como vocês bem sabem, aqui estamos nós de novo. Detalhe: ele pegou um avião aqui para Natal só para ficar comigo uns dias assim que a gente se resolveu", escreveu a artista.



Hospedado na casa de Flay, Guilherme recebeu elogios da cantora pelo gesto de viajar para encontrá-la. "Como eu aceitaria menos que isso de qualquer macho se meu próprio amigo sempre me acostumou assim? Para sempre, hein, Gui?", publicou.



Guilherme Napolitano também se manifestou nos comentários da publicação, agradecendo a recepção: "Você é meu fechamento desde sempre. Obrigado por me receber tão bem. Só faltou um cuscuz".



