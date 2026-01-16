Gui Napolitano e FlayReprodução / Instagram
"Após um ano afastados, como vocês bem sabem, aqui estamos nós de novo. Detalhe: ele pegou um avião aqui para Natal só para ficar comigo uns dias assim que a gente se resolveu", escreveu a artista.
Hospedado na casa de Flay, Guilherme recebeu elogios da cantora pelo gesto de viajar para encontrá-la. "Como eu aceitaria menos que isso de qualquer macho se meu próprio amigo sempre me acostumou assim? Para sempre, hein, Gui?", publicou.
Guilherme Napolitano também se manifestou nos comentários da publicação, agradecendo a recepção: "Você é meu fechamento desde sempre. Obrigado por me receber tão bem. Só faltou um cuscuz".
A dupla mantinha uma relação próxima desde que saíram do reality show em 2020, mas o vínculo havia sido rompido por cerca de um ano sem explicações. Os seguidores especularam uma desavença devido a mal-entendidos.
