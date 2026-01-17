Rio - Após mais de 100 horas, Ricardo apertou o botão vermelho e desistiu de permanecer no "Quarto Branco", do "BBB 26", na madrugada deste sábado (17). A dinâmica vale três vagas na casa mais vigiada do Brasil. Cinco candidatos ainda seguem na disputa: Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella.
"É difícil, mas é isso aí. Desejo boa sorte pra vocês, pra todo mundo. Que Deus abençoe a todos", afirmou Ricardo após a desistência. Um pouco antes, ele se despediu dos colegas e recebeu o carinho deles. "Se eu cheguei até aqui é porque eu troquei muita ideia contigo", disse Matheus. "Tu já arrasou. Todo sucesso do mundo pra você", desejou Rafaella.
PLANTÃO QUARTO BRANCO
chegamos a incríveis 100 HORAS DE DURAÇÃO, e junto com esse recorde, uma DESISTÊNCIA:
Ricardo já havia relatado que 'estava em seu limite'. Ele contou que seu corpo tinha bolinhas e reclamou de fome. Até o momento, quatro pessoas já desistiram do 'Quarto Branco': Ricardinho, Elisa, Lívia e Ricardo.