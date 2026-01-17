Ricardo aperta do botão e desiste do 'Quarto Branco'Reprodução de vídeo / TV Globo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Após mais de 100 horas, Ricardo apertou o botão vermelho e desistiu de permanecer no "Quarto Branco", do "BBB 26", na madrugada deste sábado (17). A dinâmica vale três vagas na casa mais vigiada do Brasil. Cinco candidatos ainda seguem na disputa: Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella.
"É difícil, mas é isso aí. Desejo boa sorte pra vocês, pra todo mundo. Que Deus abençoe a todos", afirmou Ricardo após a desistência. Um pouco antes, ele se despediu dos colegas e recebeu o carinho deles. "Se eu cheguei até aqui é porque eu troquei muita ideia contigo", disse Matheus. "Tu já arrasou. Todo sucesso do mundo pra você", desejou Rafaella.
Ricardo já havia relatado que 'estava em seu limite'. Ele contou que seu corpo tinha bolinhas e reclamou de fome. Até o momento, quatro pessoas já desistiram do 'Quarto Branco': Ricardinho, Elisa, Lívia e Ricardo.
 