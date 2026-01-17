Ricardo aperta do botão e desiste do 'Quarto Branco' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/01/2026 08:11 | Atualizado 17/01/2026 14:53

Rio - Após mais de 100 horas, Ricardo apertou o botão vermelho e desistiu de permanecer no "Quarto Branco", do "BBB 26", na madrugada deste sábado (17). A dinâmica vale três vagas na casa mais vigiada do Brasil. Cinco candidatos ainda seguem na disputa: Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella.

"É difícil, mas é isso aí. Desejo boa sorte pra vocês, pra todo mundo. Que Deus abençoe a todos", afirmou Ricardo após a desistência. Um pouco antes, ele se despediu dos colegas e recebeu o carinho deles. "Se eu cheguei até aqui é porque eu troquei muita ideia contigo", disse Matheus. "Tu já arrasou. Todo sucesso do mundo pra você", desejou Rafaella.

PLANTÃO QUARTO BRANCO



chegamos a incríveis 100 HORAS DE DURAÇÃO, e junto com esse recorde, uma DESISTÊNCIA:



Ricardo desistiu da disputa pelas 3 vagas no #BBB26! #RedeBBB pic.twitter.com/Qa2NE4VFNT — TV Globo (@tvglobo) January 17, 2026

Ricardo já havia relatado que 'estava em seu limite'. Ele contou que seu corpo tinha bolinhas e reclamou de fome. Até o momento, quatro pessoas já desistiram do 'Quarto Branco': Ricardinho, Elisa, Lívia e Ricardo.