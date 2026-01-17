Jonas e Maxiane vão juntos para a cama após beijo na festaReprodução / Globo
Durante a festa, Jonas e Maxiane dançaram lado a lado e trocaram sorrisos antes do primeiro beijo da noite. A aproximação seguiu após o fim do evento, quando os dois dividiram o chuveiro. Mais tarde, Jonas e Maxiane foram para o mesmo quarto e dormiram juntos. Entre beijos e carinhos, o casal passou a noite de conchinha.
Natural de Nazaré da Mata e moradora de Carpina, na Zona da Mata pernambucana, Maxiane tem 32 anos e atua como professora de História na rede estadual, com pós-graduação na área. Fora da sala de aula, construiu espaço nas redes sociais como influenciadora, com conteúdos sobre maternidade real, moda, beleza e estilo de vida saudável.
Dentro do reality, a sister deixa claro o objetivo. Para ela, o BBB 26 representa uma oportunidade financeira. “Meu foco é o Pix de R$ 3 milhões. Se eu não ganhar, minha lousa e meus alunos continuam me esperando”, afirmou antes de entrar no programa.
