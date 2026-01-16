internautas apontaram intolerância religiosa em fala de Pedro Reprodução de Vídeo
'BBB 26': Internautas acusam brother de intolerância religiosa
Brother relatou que rival teria usado da religião para que ele ficasse doente
'BBB 26': Internautas acusam brother de intolerância religiosa
Brother relatou que rival teria usado da religião para que ele ficasse doente
Nattan promete cantar em casamento de confinada do 'BBB 26' após brincadeira
Cantor entrou na piada sobre o ciúme do noivo de Rafaella Jaqueira e respondeu com bom humor nas redes sociais
'BBB 26': Alberto Cowboy revela possível indicação ao paredão
Empresário analisou o jogo com Sarah Andrade e Jonas Sulzbach
Ex-BBBs Flay e Gui Napolitano reatam amizade
Eles se reencontraram em Natal (RN) após passarem o ano de 2025 sem contato
Elisa Klein abre o jogo sobre isolamento no Quarto Branco e revela quem esfregou fezes na parede
Ex-sister detalha o colapso emocional que a levou a desistir do sonho do reality
Mulher de Pedro, do 'BBB 26', se pronuncia após marido confessar traição: 'Grande exposição'
Grávida de sete meses, Rayne Luiza postou mensagem nas redes sociais falando que está vivendo um 'momento delicado'
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.