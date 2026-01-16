internautas apontaram intolerância religiosa em fala de Pedro - Reprodução de Vídeo

internautas apontaram intolerância religiosa em fala de Pedro Reprodução de Vídeo

Publicado 16/01/2026 22:12

Rio - Uma conversa entre Ana Paula Renault e Pedro na noite desta sexta-feira (16) virou assunto no X, antigo Twitter. O vendedor ambulante insinuou que a jornalista teria usado da espiritualidade para que ele tivesse um problema de saúde dentro da casa mais vigiada do país.

fotogaleria

"Eu acredito tanto no que tu fez, que vou até pedir pra tu não fazer de volta...sobre coisa de fé, religião e essas coisas. Não o que você fez, se fez na maldade ou bondade...Eu acredito tanto que, não sei se tem a ver com isso, mas travou até minha garganta", disse o brother. "Você está me chamando de bruxa", questionou a sister.

O internautas não esconderam o choque com o andamento do papo entre os participantes do reality show. "Pedro não contente em tentar 'cavocar' posicionamento político ontem, hoje apelou pra intolerância religiosa", escreveu um perfil. "Ele veio falando que cristão é mal interpretado e que tem que respeitar a fé dela porque tava passando mal por causa disso. É isso todos os dias que o povo de axé passa" disse outro. "O que Pedro fez foi ser intolerante religioso", afirmou um terceiro.