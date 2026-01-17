Brothers beijam em festa do 'BBB 26'; Anitta foi a atração - Reprodução de vídeo / TV Globo

Brothers beijam em festa do 'BBB 26'; Anitta foi a atraçãoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 17/01/2026 07:41

Rio - Os participantes do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, aproveitaram a primeira festa do reality show, que teve direito a um show de Anitta. O clima foi animação e muito romance. Marcelo e Breno foram os primeiros a se beijarem. Logo depois foi a vez de Jonas Sulzbach e Maxiane.

ALERTA BEIJÃO! Breno e Marcelo dão o primeiro beijo da edição! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/F8YHfO0yA8 — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2026

ALERTA BEIJOOOOO! Maxiane e Jonas protagonizam o segundo beijo do #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/6bgDhjYF5b — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2026

Após a apresentação, Anitta interagiu com os brothers e sisters durante a festa na 'skin' Larissa, seu nome de batismo. Ela, então, pediu para conhecer a casa mais vigiada do Brasil. Ao ver o banheiro, a cantora flagrou Marciele no local. A Patroa também divertiu os confinados com um comentário sobre sua aparência ao notar um sistema de reconhecimento facial no quarto do líder. "Cada semana uma cara, eu não ia poder entrar mais", afirmou.



Anitta: "Eu ia tá proibida de entrar ali no reconhecimento, cada semana a cara muda"#BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/zfPKeVMuEJ — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2026

No Confessionário, a Poderosa votou em seus fãs e revelou o motivo. "Eu vou votar em todos os meus fãs que não gostaram do meu look de sábado. Na verdade, meu look de sábado significava o signo de Áries, eu faço o que eu quero e quem gostou, gostou. Quem não gostou, problema é de quem gostou".

AVISAAAAAA! Anitta já deu o voto dela no Confessionário #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/10bTbw8FjF — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2026

O comportamento de Pedro foi assunto durante a festa. Alguns competidores como Paulo Augusto, Brigido, Milena e Ana Paula Renault demonstraram incômodo com o jeito do vendedor ambulante. Já Sarah Andrade e Alberto Cowboy aconselharam o paranaense. Já Marcelo exagerou na bebida e precisou ser ajudado pelos colegas.