Rio - Os participantes do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, aproveitaram a primeira festa do reality show, que teve direito a um show de Anitta. O clima foi animação e muito romance. Marcelo e Breno foram os primeiros a se beijarem. Logo depois foi a vez de Jonas Sulzbach e Maxiane.
Após a apresentação, Anitta interagiu com os brothers e sisters durante a festa na 'skin' Larissa, seu nome de batismo. Ela, então, pediu para conhecer a casa mais vigiada do Brasil. Ao ver o banheiro, a cantora flagrou Marciele no local. A Patroa também divertiu os confinados com um comentário sobre sua aparência ao notar um sistema de reconhecimento facial no quarto do líder. "Cada semana uma cara, eu não ia poder entrar mais", afirmou.
No Confessionário, a Poderosa votou em seus fãs e revelou o motivo. "Eu vou votar em todos os meus fãs que não gostaram do meu look de sábado. Na verdade, meu look de sábado significava o signo de Áries, eu faço o que eu quero e quem gostou, gostou. Quem não gostou, problema é de quem gostou".
O comportamento de Pedro foi assunto durante a festa. Alguns competidores como Paulo Augusto, Brigido, Milena e Ana Paula Renault demonstraram incômodo com o jeito do vendedor ambulante. Já Sarah Andrade e Alberto Cowboy aconselharam o paranaense. Já Marcelo exagerou na bebida e precisou ser ajudado pelos colegas.