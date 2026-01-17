Pedro esquece câmeras e surge totalmente pelado no 'BBB 26' - Reprodução / Globo

Publicado 17/01/2026 16:36 | Atualizado 17/01/2026 16:37

Rio - Um momento inesperado envolvendo Pedro, participante do "BBB 26", tomou conta da web neste sábado (17). O brother saiu do banheiro completamente nu, segurando a cueca na mão, e acabou sendo exibido pelas câmeras do reality show. Após alguns segundos, ele percebeu o equívoco, levou as mãos à cabeça e vestiu a peça íntima.



A produção tentou cortar a transmissão, mas o flagrante já tinha ido ao ar e rapidamente repercutiu entre os internautas. Comentários sobre a cena passaram a circular nas redes, muitos em tom de brincadeira ou choque. "Apaguem da minha memória essa imagem do Pedro pelado", escreveu um usuário. Outros fizeram comentários sobre o corpo do participante, com frases como: "Acabei de ver o micropênis do Pedro. Que cena diabólica" e "Ele tem um micropênis e ‘microcérebro'".





Pedro, que integra o grupo Pipoca, já vinha sendo assunto fora da casa após uma declaração polêmica exibida no programa. Em conversa com outros confinados, ele afirmou ter traído a mulher, que está grávida, e comentou a reação dela diante da situação. "Minha esposa faz tudo pela família, aceitou uma coisa que eu nunca aceitaria. Se eu pensar que ela está conversando com outro homem, acabou. Eu já trai minha esposa e ela se sujeitou a aceitar isso por causa da nossa família", disse.



Pedro repetiu a história diversas vezes em diálogos dentro da casa. Com isso, o brother passou a figurar entre os assuntos mais comentados da edição.