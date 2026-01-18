Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus entram na casa do BBB 26Reprodução de vídeo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Após mais 120 horas, o Quarto Branco do "BBB 26", da TV Globo, chegou ao fim na madrugada deste domingo (18). Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus levaram a melhor na dinâmica decisiva, garantiram suas vagas na casa mais vigiada do Brasil e disputarão o prêmio de mais de R$ 5 milhões do reality. 
fotogaleria
Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus entram na casa do 'BBB 26' - Reprodução de vídeo
Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus entram na casa do 'BBB 26' - Reprodução de vídeo
Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus entram na casa do 'BBB 26' - Reprodução de vídeo
Rafaella foi eliminada depois de passar mal durante a prova - que era de resistência - e desmaiar. Ela recebeu atendimento médico no local e já está bem. A sister embolsou o prêmio de R$ 50 mil. 
Com uma mistura de euforia e emoção, os novos participantes entraram na casa ainda durante a madrugada e surpreenderam os demais jogadores. Eles, então, conheceram os brothers e sisters, tomaram banho e se alimentaram direito. 
 
 
 
 