Pedro no confessionário do 'BBB 26'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 19/01/2026 07:00

Rio - A TV Globo divulgou, neste domingo (18), imagens de Pedro e Jordana na despensa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo. Nos registros, é possível ver que o vendedor ambulante tenta beijar a sister, que repudia a atitude do brother.

"Você tá louco?... "Pedro! Se controla. Você tá metendo os pés pelas mãos. Você vai se prejudicar. O que você queria fazer?", quis saber a sister. "O que eu tava com vontade de fazer", rebateu o vendedor ambulante. Ela, então, deixa o local.

Após o episódio, Pedro apertou o botão de desistência. No confessionário, ele falou sobre sua atitude. "Eu estava faz dias já querendo me segurar pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros, as meninas, a Jordana, principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso. Olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, que tinha sido recíproco, mas eu vi que era só coisa da minha cabeça. Ela falou 'vamos ali procurar um babyliss' ali em cima, não sei o que lá. Daí a gente chegou na dispensa lá e eu fui tentar beijar ela, então eu entendi errado, não era isso que ela queria".

Recado de Tadeu

Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt demonstrou apoio à Jordana. "Quero que você saiba que a gente se solidariza com você, se você quiser falar alguma coisa com a nossa equipe a qualquer momento, se falar comigo aqui agora, ou se não quiser falar sobre o assunto. O que for mais confortável para você, a gente está de braços abertos e a disposição para fazer o melhor nesse momento horrível", disse.

"A gente sente muito que isso tenha acontecido com uma mulher dentro do BBB... Todos vocês podem ter certeza que, se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa. Atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer lugar. E as pessoas precisam entender isso. Esse tipo de atitude é inaceitável", concluiu o apresentador.

Equipe de Jordana se manifesta

Nas redes sociais, a equipe de Jordana repudiou o ocorrido. "A equipe da Jordana vem a público manifestar seu mais absoluto repúdio à conduta do participante Pedro no 'BBB26', que tentou beijá-la sem consentimento, segurando-a pelo pescoço, encostando-a na parede e avançando fisicamente de forma indevida. Trata-se de uma situação grave, inaceitável e que jamais poderá ser tratada como normal ou minimizada sob qualquer pretexto. Falta de consentimento não se interpreta. Respeito é inegociável", diz a publicação.

"Jordana reagiu, recuou, questionou o ocorrido e demonstrou - desde o primeiro momento – lucidez e coragem diante de uma situação que causa abalo emocional e constrangimento profundo. A desistência do participante do 'BBB26' não afasta a gravidade do ato nem apaga a necessidade de enfrentamento firme deste tipo de comportamento. Reafirmamos nossa solidariedade, apoio e confiança na força da Jordana, que seguirá utilizando sua voz e sua visibilidade para lutar por respeito, dignidade e proteção às mulheres", continua.

"Este episódio não pode ser normalizado, silenciado ou tratado como algo comum. Ele precisa servir de alerta e conscientização social. As mulheres que já passaram ou venham a passar por situações semelhantes: não aceitem, não se culpem, não se envergonhem. Denunciar, reagir e se posicionar é um direito — e também um ato de coragem. Que nenhuma mulher se cale diante da violência, finaliza.