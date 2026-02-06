A Acadêmicos de Niterói, presidida por Wallace Alves (D), vai homenagear o presidente Lula no Carnaval 2026 - Ricardo Stuckert/PR

Publicado 06/02/2026 22:02 | Atualizado 06/02/2026 23:05

Rio – A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) exonerou, dentre outros funcionários, Wallace Alves Palhares, atual presidente da Acadêmicos de Niterói, que desfila pelo Grupo Especial do Carnaval do Rio em 2026. A decisão foi publicada na edição desta quinta-feira (5) do Diário Oficial do Estado.

Segundo o anúncio, Wallace ocupava um cargo de assistente na Comissão de Transportes, presidida pelo deputado Dionísio Lins (PP), responsável por levá-lo para a casa em 2025. A decisão pela exoneração tem assinatura dos deputados Guilherme Delaroli (PL), 1º vice-presidente no exercício da presidência, e Rosenverg Reis (MDB), 1º Secretário.

De acordo com o Portal da Transparência da Alerj, consta na folha de pagamento que Wallace recebeu quase R$ 8 mil em janeiro deste ano. Ele ainda não se pronunciou publicamente sobre a decisão da Assembleia.

Para o Carnaval 2026, a Acadêmicos de Niterói, primeira a desfilar no domingo (15), vai apresentar um enredo em homenagem ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



