Publicado 07/02/2026 13:31

Rio - Um andaime caiu e matou uma mulher, de aproximadamente 50 anos, em uma das áreas mais movimentadas de Copacabana, na Zona Sul do Rio, na manhã deste sábado (7). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, sendo que uma delas já deu entrada morta na unidade.

Os Bombeiros foram acionados por volta das 10h40 para a ocorrência na esquina da Rua Constante Ramos com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Além da mulher, os militares informaram que encaminharam um homem com ferimentos moderados à unidade de saúde. Em nota, a SMS comunicou que ele segue internado em estado grave.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os destroços deixados pela queda da estrutura metálica. Informações iniciais apontam que o andaime estaria sendo utilizado por uma obra na unidade da rede Drogasmil localizada na esquina das vias.

Uma faixa da Rua Constante Ramos ficou interditada por causa do acidente e, além dos Bombeiros, guardas municipais atuaram na ocorrência. Por volta das 18h, a via foi liberada para o tráfego de veículos.

Por meio do perfil do Centro de Operações do Rio, Eduardo Paes afirmou que as informações sobre as licenças da obra serão enviadas à Polícia Civil, que investigará o caso. O prefeito ainda confirmou que uma das vítimas teria morrido, mas a informação ainda não foi confirmada pela unidade de saúde. "É inaceitável. Estamos levantando todas as licenças dessa obra. O responsável por essa obra tem que responder por esse crime, esse absurdo.