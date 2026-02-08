Portela lamentou a morte da componente Jussara Ferreira - Reprodução / Redes sociais

Publicado 08/02/2026 18:29 | Atualizado 09/02/2026 11:59

Rio - Jussara Ferreira, de 66 anos, componente da Portela, morreu após sofrer um acidente vascular-cerebral (AVC) durante o ensaio técnico no Sambódromo , na noite de sábado (8). Nas redes sociais, a escola informou que a portelense foi encaminhada Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu.

"A Portela lamenta profundamente o falecimento de nossa querida componente Jussara. Ela foi uma portelense de coração, que por muitos anos desfilou com a gente, defendendo nosso pavilhão. Neste momento de imensa dor, estamos prestando todo o apoio e solidariedade à família", escreveu a agremiação.

Jussara desfilava pela Portela há mais de 20 anos. Testemunhas relataram que ela caiu na Marquês de Sapucaí e, de imediato, uma equipe com quatro socorristas prestou atendimento. Logo depois, mais quatro se aproximaram para auxiliar e a encaminharam à unidade de saúde ainda com vida. Apesar dos cuidados hospitalares, ela não sobreviveu.

O velório está marcado para às 13h desta segunda-feira (9), no Cemitério de Inhaúma. O sepultamento está previsto para às 16h30.