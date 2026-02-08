Portela lamentou a morte da componente Jussara FerreiraReprodução / Redes sociais
Componente da Portela morre após passar mal em ensaio técnico
Jussara Ferreira foi socorrida na Avenida e levada para o Hospital Municipal Souza, mas não resistiu
'Foi livramento, nascemos de novo', diz moradora de prédio que desabou no Engenho Novo
Desabamento deixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (8); quatro animais, sendo três cães e um gato, morreram
Morre Jorge Babu, ex-vereador e ex-deputado estadual
Autor da lei que criou o feriado de São Jorge, ele teve trajetória marcada, ainda, por condenação por envolvimento com milícia
Em estágio 2 de chuva, Rio volta a registrar alagamentos e bolsões d'água
Bairros como Padre Miguel, Praça Seca e Realengo foram mais afetados; em Duque de Caxias, na Baixada, também houve enchentes; Em Itaperuna, Defesa Civil foi acionada
'Danos significativos': Vistorias anteriores recomendaram reparos em prédio que desabou no Engenho Novo
Defesa Civil Municipal já tinha realizado três avaliações no imóvel e encontrado rachaduras
Suspeito de tentativa de feminicídio tem prisão convertida em preventiva; vítima está em coma
Luiz Felipe Sampaio invadiu a casa de Alana Anisio, 20 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e a esfaqueou diversas vezes
Ataque a tiros deixa seis mortos em bar de Nova Iguaçu
Uma mulher que passava pelo local também ficou ferida
