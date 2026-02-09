Alagamento em uma rua do bairro Campos Elísios, em Duque de Caxias, na madrugada deste domingo (8) - Reprodução / Redes sociais

Alagamento em uma rua do bairro Campos Elísios, em Duque de Caxias, na madrugada deste domingo (8)Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/02/2026 09:26 | Atualizado 09/02/2026 13:06

Na Zona Oeste, os bairros Realengo e Padre Miguel foram muito prejudicados pela força das chuvas durante o final de semana. Ao DIA, moradores relataram o medo e os impactos da chuva em suas regiões.



"Aqui em Padre Miguel sempre alaga, é sempre assim, então até evitei sair de casa ontem [domingo]”, ainda mais com o alerta de Defesa Civil. Eu ouvi trovoadas, raios, trovões", relatou a cabeleireira Stefany Mariano.



Em Niterói, na Região Metropolitana, a madrugada desta segunda-feira (9) foi de enchentes nos bairros Itaipu e São Francisco. Nas redes sociais, dezenas de moradores relataram o clima de medo e desespero causado pelas chuvas intensas: “Nós tivemos uma noite de horror em Niterói, com chuvas, trovões e os ventos tentando chegar mais forte. A luz acabou e voltou várias vezes, e os transformadores explodiram, comentou uma.

“Aqui em São Francisco, caiu um dilúvio, mas depois voltou a chover moderadamente”, disse outra.

Por conta das condições meteorológicas deste domingo (8), os desfiles das escolas da Série Prata e do Grupo de Avaliação foram cancelados. O evento estava previsto para ocorrer no Caminho Niemeyer. A medida foi tomada pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), por orientação da Defesa Civil.

Baixada Fluminense

Em Duque de Caxias, os bairros Campos Elíseos, Jardim Primavera e Vila Maria Helena foram os mais afetados com as chuvas na madrugada desta segunda-feira (9), e seguem em situação crítica. Por conta do cenário, a Defesa Civil do município enviou via celular um alerta sobre possíveis deslizamentos.

Chuvas castigando, Duque de Caxias, bairros, Campos Elíseos, jardim primavera, Vila Maria Helena, foram os mais afetados pic.twitter.com/dyJG6WyBqR — Caxias Alerta (@caxiasalerta1) February 9, 2026

Morador do Jardim Primavera, o motorista de aplicativo Thiago Araújo comentou ao DIA que, desde cedo, está tendo dificuldades para pegar corridas.

"Hoje de manhã [segunda-feira], saí para buscar uma passageira na rua de trás do meu condomínio, e não consegui porque estava tudo alagado, todos os acessos inviáveis. Ali em Vila Maria Helena, onde minha sogra mora, também está 'debaixo d’água'. Então, está sendo bem complicado para circular, pegar os passageiros”, afirmou.

Pelas redes sociais, o prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, informou que equipes atuam nesta segunda-feira (9) para desobstruir os canais e as vias e retirar os entulhos que estão impedindo a drenagem nos bairros Campos Elíseos, Vila Ussuraí e Saracuruna. O município segue em Estágio 4 (Alerta Máximo) desde domingo.

Ainda de acordo com a Prefeitura, cerca de 20 casas desabaram no município e 26 bairros foram afetados, no total. Contudo, não houve vítimas.

Já em Magé, os transtornos causados pela chuva interferiram no transporte público. Na manhã desta segunda-feira (9), uma árvore caiu e interrompeu a circulação de trens na extensão Guapimirim. O serviço ficou paralisado por duas horas, mas já está normalizado, de acordo com a Supervia.

Noroeste Fluminense



Nas regiões de Porciúncula e Itaperuna, as chuvas têm sido extremas desde sexta-feira (6). Para mitigar os impactos para a população, a Prefeitura de Itaperuna e a Defesa Civil organizam, nesta segunda-feira (9), uma operação emergencial no município de Itajara, com distribuição de cestas básicas e material de limpeza.



Os órgãos seguirão na remoção de detritos e na limpeza das ruas para restabelecer a trafegabilidade na região, até que a situação seja normalizada, de acordo com a Prefeitura.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo