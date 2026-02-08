Avenida Brasil registrou bolsões d'água na altura de BenficaReprodução de vídeo

A forte chuva que caiu na tarde deste domingo (8) provocou alagamentos em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. A estação de medição de Anchieta, na Zona Norte, foi a que teve o maior volume registrado, com 16mm de chuva. Por causa da chuva, a capital fluminense manteve o estágio 2 de atenção, decretado na tarde de sábado (7).
Na Avenida Brasil, na altura de Benfica, bolsões d'água se formaram e atrapalharam os motoristas. Também na Zona Norte, diversos pontos do Méier, Vila Isabel, Tijuca e Grajaú registraram pontos de alagamento.
O jogo entre Vasco e Botafogo, pelo Campeonato Carioca, previsto para começar às 18h, teve de ser atrasado em meia hora por causa do estado do gramado, que ficou encharcado. O entorno de São Januário, em São Cristóvão, também registrou bolsões d'água e muitos torcedores tiveram dificuldade de acessar o estádio.
Por causa do mau tempo, o Governo do Estado teve de cancelar a cerimônia de inauguração do Parque RJ Nosso Sonho, em São Gonçalo. Uma nova data será anunciada para a cerimônia.
Alerta em Duque de Caxias
Na Baixada Fluminense, a Defesa Civil de Duque de Caxias enviou via celular um alerta sobre possíveis deslizamentos por causa da chuva. O bairro Vila Maria Helena foi um dos mais afetados. Ruas e avenidas ficaram alagadas e em alguns pontos os moradores tiveram de se deslocar com água na altura do joelho.