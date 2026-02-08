Paulo Vitor morreu ao reagir a um assalto no MaracanãRede Social

O Dia
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou dois homens pelo latrocínio do policial civil Paulo Vitor Silva, morto durante uma tentativa de assalto na madrugada de 11 de janeiro, no bairro do Maracanã, Zona Norte.

Segundo a investigação, o crime ocorreu por volta das 3h, na Rua Visconde de Itamarati. Na ocasião, o policial caminhava com a mulher quando foi abordado por três criminosos. Durante a ação, Paulo Vitor foi baleado e morreu no local. A mulher que o acompanhava também foi atingida pelos disparos e ficou ferida.
De acordo com a Polícia Civil, Márcio Rogério Miranda Rondon pilotava a motocicleta usada na abordagem, enquanto Kauan Ezedim Alves dava apoio à ação criminosa. Ainda conforme a denúncia do Ministério Público, os tiros que atingiram o policial e sua mulher partiram de Lucas do Nascimento da Conceição, que morreu posteriormente.