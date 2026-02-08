Paulo Vitor morreu ao reagir a um assalto no MaracanãRede Social
Segundo a investigação, o crime ocorreu por volta das 3h, na Rua Visconde de Itamarati. Na ocasião, o policial caminhava com a mulher quando foi abordado por três criminosos. Durante a ação, Paulo Vitor foi baleado e morreu no local. A mulher que o acompanhava também foi atingida pelos disparos e ficou ferida.
Câmera de segurança flagra tentativa de assalto que terminou na morte do policial civil Paulo Vitor Silva Heitor, na madrugada deste domingo (11), no Maracanã, Zona Norte do Rio.— Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2026
De acordo com a Polícia Civil, Márcio Rogério Miranda Rondon pilotava a motocicleta usada na abordagem, enquanto Kauan Ezedim Alves dava apoio à ação criminosa. Ainda conforme a denúncia do Ministério Público, os tiros que atingiram o policial e sua mulher partiram de Lucas do Nascimento da Conceição, que morreu posteriormente.
