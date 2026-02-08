Acusado estava escondido no Recife e trabalhava como vendedor ambulante - Divulgação

Acusado estava escondido no Recife e trabalhava como vendedor ambulanteDivulgação

Publicado 08/02/2026 13:14

Rio – Um homem foragido da Justiça por um homicídio cometido em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi preso na tarde deste sábado (7) durante um bloco de carnaval no Recife, em Pernambuco. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio qualificado.

O crime ocorreu em julho de 2018, no bairro Jardim Esperança. Durante uma briga em uma confraternização, o autor teria atingido com uma facada um homem que tentava separar a confusão, matando a vítima na hora.

Segundo as investigações, Antônio Pedro Sobrinho estava escondido na Região Metropolitana do Recife e trabalhava como vendedor ambulante. Após levantamento de dados, os agentes receberam a informação de que ele estaria em um bloco carnavalesco, onde foi localizado e preso.

Depois de ser detido, Antônio seguiu para a Central de Plantões da Capital, no Recife,. Ele deverá permanecer em uma unidade prisional em Pernambuco, à disposição da Justiça do Rio.

A prisão ocorreu após uma ação entre policiais militares de Pernambuco, Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio, 25º BPM (Cabo Frio) e informações repassadas pelo Disque Denúncia.

