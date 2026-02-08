Rio – O Grupo Cultural AfroReggae inaugurou um novo centro de treinamento do programa AfroGames na Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. O espaço oferece cursos gratuitos de games, eSports e outras atividades ligadas à cultura digital, voltados principalmente para jovens e adolescentes da região.
Ao todo, o projeto passa a contar com sete centros de treinamento em funcionamento na Região Metropolitana, sendo esta a terceira unidade dentro da Maré.
Além das atividades práticas com jogos eletrônicos, os alunos também participam de ações complementares, como aulas de inglês e outras iniciativas de formação.
"O AfroGames já faz parte da Maré. Agora, com a Vila do João, a gente aprofunda esse trabalho e amplia o impacto. Cada novo centro de treinamento fortalece uma rede que acredita nos games como ferramenta concreta de formação, inclusão e futuro", afirma Danilo Costa, Diretor Executivo do AfroReggae.
As inscrições são presenciais e devem ser feitas diretamente no Centro de Treinamento da Vila do João, na Rua Adoração, 224, das 10h às 18h. Para se inscrever, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Menores de idade devem estar acompanhados de um responsável.
Fundado em 1993, o Grupo Cultural AfroReggae desenvolve projetos nas áreas de cultura, educação e inclusão social em diferentes territórios do estado.
Serviço
AfroGames – Centro de Treinamento Vila do João Endereço: Rua Adoração, 224, Vila do João, Complexo da Maré Horário de funcionamento: das 10h às 18h Documentos necessários: RG, CPF e comprovante de residência
