"Minha esposa era uma mulher muito alegre, muito empática com as pessoas. Ela se dava bem junto com todas as pessoas, gostava de ajudar, resolver problemas tanto dela como de outras pessoas. Quando aconteceu eu estava do lado dela, só que eu consegui sair e ela não. Foi tudo muito rápido, quando eu estava sentado do lado dela, eu percebi que estava caindo o andar", contou.
Abraham e a família estiveram no Instituto Médico Legal do Centro na manhã deste domingo (8) para realizar a liberação do corpo. No local, ele explicou que a barraca onde vende souvenir, cangas e entre outras coisas, costuma ficar cheia, mas que por sorte não havia clientes na hora da queda da estrutura.
"Como é a temporada do Carnaval tinha muita gente passando nessa calçada. A barraca sempre fica cheia, tem muitas pessoas comprando. Um pouco antes, a gente estava atendendo só uma pessoa, um colombiano. Eram três mulheres e um menino. Aí, depois que a gente atendeu, eles foram embora. Você imagina se tivesse caído nesse mesmo momento? Quando a gente estava atendendo essa pessoa? Não ia ser só ela, ia ser ser também um dos turistas que estavam aí", afirmou.
A estrutura, segundo o viúvo, estava na calçada há cerca de quatro meses. "Esse andaime estava desde o ano passado, por aí em outubro, setembro. Só que quando eu cheguei para armar barraca, eu perguntei para os caras se iam desmanchar o andaime ali, mas eles disseram que não, que iam tirar na parte que estava perto da banca do jornal e como a gente fica um pouco mais na esquina, ali ainda ficaram alguns, porque iam dar continuação na obra na parte da frente da rua", ressaltou.
Na ocasião, Betty teria comentado que a retirada do andaime iria facilitar a passagem de pedestres. "Ela até fez um comentário às pessoas que estavam trabalhando para tirar, porque sinceramente o andaime ficava muito perto da barraca, atrapalhava a passagem da gente", frisou o marido.
Ainda no IML, um amigo da família, André Oliveira, 46 anos, contou que conhece o casal desde a chegada deles no Brasil, há cerca de oito anos.
"Ele é uma pessoa muito querida. Ela nem se fala, a alegria dela sempre contagiava. E a gente está muito chocado com esse acidente lá. Copacabana está sempre tendo esses acidentes e não tem providência. É uma perda muito grande", acrescentou.
André afirmou que Betty estava sentada próxima a barraca quando tudo aconteceu. "De uma hora pra outra veio esse andaime pra cima deles e o marido correu, conseguiu sair e ela como estava mais baixa não teve como levantar e o andaime veio todo pra cima dela. Ela era uma pessoa extrovertida, alegre, sempre sorrindo, vai deixar muita saudade", disse.
O amigo frisou que a tragédia podia ser ainda maior. "Infelizmente foi ela, podia ser mais gente, poderiam machucar muita gente. Graças a Deus que foi uma, podia ser mais de 100 pessoas passando na hora. Aquela estrutura de ferro é muito grande. Foi uma coisa de horror, as pessoas ficaram chocadas", afirmou.
