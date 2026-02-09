Luiz Felipe não aceitou ter as investidas rejeitadas por Alana - Arquivo Pessoal

Publicado 09/02/2026 08:21

Rio - Luiz Felipe Sampaio, suspeito de tentativa de feminicídio contra a estudante Alana Anisio Rosa, 20 anos , teve a prisão temporária convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada neste domingo (8). O crime ocorreu na última sexta-feira (6), quando o homem invadiu a casa da vítima em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e a esfaqueou diversas vezes.

A jovem foi atingida por diversos golpes na cabeça, rosto, pescoço, dentre outros locais, e permanece internada em coma induzido em uma unidade de saúde particular do município.



Na decisão, a Justiça do Rio destacou a gravidade do caso, uma vez que Luiz vinha perseguindo Alana desde dezembro de 2025, após ela demonstrar desinteresse em manter um relacionamento com ele.



"Foi necessária intervenção da mãe da vítima ou resultado ainda mais grave poderia acontecer e que custodiado empreendeu fuga na posse da arma branca utilizada, que não foi apreendida. Citou a necessidade de garantia da conveniência da instrução criminal, pois a vítima sequer pode ser ouvida formalmente por estar hospitalizada, não sendo crível que preste declarações de maneira tranquila sabendo que o autor foi colocado rapidamente em liberdade, antes mesmo de sua alta hospitalar”, diz um trecho da decisão.



Na ocasião, a mãe da vítima, Jaderluce Anisio de Oliveira, 53, revelou que chegou em casa mais cedo do que o habitual e encontrou a filha sendo atacada. Ao presenciar a agressão, ela conseguiu intervir e empurrar o agressor para fora do imóvel. O suspeito foi encontrado pela Polícia Militar durante buscas na região e preso em flagrante.



Vítima levou mais de 15 facadas, afirma família



Segundo a mãe, Alana levou cerca de 16 a 17 facadas, no rosto, boca, nariz, além de várias no pescoço. "Ela passou por uma cirurgia de cinco horas, depois foi para UTI. O médico falou pra gente rezar porque o estado dela era gravíssimo e gente voltou pra casa arrasado sem saber o que fazer (…) Ele bateu muito com a cabeça dela em um móvel que a gente tem na sala, um olho dela tá roxo com hematoma enorme", contou.



No domingo de manhã, a estudante chegou a apresentar uma pequena melhora, mas voltou a piorar na parte da noite.



"O médico retirou o tubo, porque achou que ela estava tentando acordar. A gente ficou super feliz, mas a noite ela teve uma pequena piora, a oxigenação estava caindo muito e ela estava se contorcendo e isso não é bom pra ela, porque ela está muito machucada. Eles resolveram colocá-la em coma induzido novamente", explicou a mãe.



Jaderluce pede orações para a filha e faz um apelo por Justiça. "Ela não tinha nada com esse Luiz Felipe, ele apenas se apaixonou por ela (…) Que a Justiça seja feita não só pela minha filha mas para todas as mulheres do mundo", afirmou.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Luiz. O espaço está aberto para eventuais manifestações.