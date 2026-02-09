O equipamento é de origem escocesa e comercializado pelos Estados Unidos - Divulgação / PROCON-RJ

Publicado 09/02/2026 19:12

Rio - O Carnaval deste ano contará com uma tecnologia que vai ajudar no combate à venda de bebidas alcoólicas falsificadas. O Laboratório Itinerante do Consumidor é um equipamento portátil que será usado tanto em blocos de rua quanto no Sambódromo.



A iniciativa faz parte da campanha 'Consumidor Consciente 10 nota 10', do Procon-RJ e da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon). O aparelho utilizado, de origem escocesa e comercializado pelos Estados Unidos, possui um banco de dados com as fórmulas originais das principais marcas do mercado e é capaz de identificar, na hora, se um produto é original ou adulterado.



Neste fim de semana, o laboratório detectou 26 litros de bebidas falsificadas, que foram apreendidas em blocos no Centro e na Zona Sul.

"A venda de bebidas falsificadas é uma prática criminosa que coloca vidas em risco. Nossa atuação é firme para retirar esses produtos de circulação e alertar a população sobre os perigos desse consumo", disse o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca.